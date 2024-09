Jennifer Lopez lancia la gonna kilt ed è già il must dell’autunno

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Che succede quando tradizione e tendenze si incontrano, fondendosi in un affascinante connubio? Nasce un nuovo must-have, al quale resistere appare impossibile. Ebbene, questo è ciò che è accaduto quando Jennifer Lopez ha indossato un meraviglioso esemplare di gonna kilt dai toni prettamente autunnali. Il capo, dapprima soltanto una presenza sbiadita tra l’insieme di informazioni riconducibili alla cultura scozzese nella memoria collettiva, è ora da considerarsi tra i pezzi più forti del guardaroba dei prossimi mesi. Per i dettagli si consiglia il proseguimento della lettura.

Jennifer Lopez: come si indossa la gonna kilt secondo la star

Ogni tradizione racchiude in sé valori e simboli intramontabili, che si protraggono in avanti e per sempre di generazione in generazione e, in quanto tali, vanno assolutamente rispettati. È anche ad essa però che la moda si riferisce ed ispira, rivisitando il “vecchio” in favore del genio contemporaneo. È così che autentici pezzi di storia vengono decontestualizzati, per dar vita a qualcosa di nuovo e accattivante sotto le mani esperte dei più grandi stilisti, in preda al proprio estro creativo. Ad avere i riflettori puntati su di sé è ora il kilt: sì, ci riferiamo a quel caratteristico indumento riconducibile al folclore scozzese, oggi proposto in mille ed una versioni dai brand haute couture più influenti. Se secondo Vivienne Westwood il topico drappo assume una connotazione punk, per Chopova Lowena la chiave giusta per reinterpretarlo è la sostenibilità. Burberry, invece, lo usa per introdurre un’aura di lusso nel panorama moda dello street style attuale.

Pare sia quest’ultima la versione più sofisticata e contemporanea della gonna kilt in oggetto, almeno secondo Jennifer Lopez: la Queen del Pop ha recentemente scelto di indossare il terzo look proposto dal marchio all’interno della collezione autunno-inverno 2024/25, in un profondo ed avvolgente verde sottobosco. La lunga gonna mostra uno spesso quanto leggero tessuto plissettato in tutta la sua lunghezza, è estrema nello spacco vertiginoso ma dotata di innata eleganza che la rende adatta persino alle occasioni più sontuose. L’unico accento luminoso è quello costituito dalla particolarissima cintura in pelle nera con moschettone dorato e catena, la quale dà l’idea di conferire struttura al capo.

L’artista ha deciso di completare il look mantenendo una spiccata coerenza con le tonalità autunnali che stanno iniziando a vedersi, abbinando alla gonna kilt un morbido maglioncino con scollo a V e dettaglio di piume sulle spalle, color verde militare. Del medesimo colore anche gli stivali al ginocchio con gambale largo e la borsa stondata con trama effetto coccodrillo.

La gonna kilt ieri e oggi, per le tendenze

Forse non tutti sanno di come il kilt, almeno in origine, non fosse una gonna bensì un ampio drappo di tessuto in lana, nella nota fantasia tartan. Lungo anche fino a 5 metri, questo, veniva ripiegato su sé stesso ad arte e fissato in vita tramite una cintura con spilla. Le declinazioni attualmente in auge secondo le più grandi case di moda sono ridotte all’essenziale, e disegnate a mo’ di una vera e propria gonna.

Anche l’emblematica stampa quadrettata dello storico capo, ovviamente, nasconde un importante significato: sono i colori, infatti, a rappresentare l’appartenenza ad uno specifico clan scozzese. La gonna kilt di oggi si discosta dalla tradizione e mostra nuove trame e caratteristiche, lo dimostrano le vistose cinte in pelle vintage della collezione di Chopova Lowena ed i ben più discreti bottoncini delle creazioni firmate Vivienne Westwood.