Re Carlo, la nuova foto con il kilt che porta il suo nome

Fonte: IPA Re Carlo

È elegantissimo Re Carlo nella nuova foto diffusa sui profili social della Royal Family. In occasione della Burn’s Night, storica ricorrenza in onore di uno dei più grandi poeti scozzesi, il Re ha scelto di indossare un completo tradizionale, abbinando il blazer a un kilt. Un gonnellino scozzese davvero speciale, perché realizzato nel tessuto che proprio al monarca è stato dedicato e che porta il suo nome.

Re Carlo festeggia la Burn’s Night

Nonostante le difficoltà dovute alla malattia che lo ha colpito, Re Carlo continua a essere vicino ai cittadini britannici. Il Monarca ha scelto di celebrare la tradizionale Burn’s Night pubblicando una nuova foto sul profilo Instagram della Royal Family. Il ritratto, scattato lo scorso autunno, mostra il Re nella suggestiva biblioteca del castello di Balmoral, la residenza estiva dei Windsor che si erge nelle Highland scozzesi.

Elegantissimo in abiti tradizionali, Carlo indossa un blazer color sabbia, con panciotto abbinato. Camicia bianca e cravatta e pochette a scacchi. Il tutto abbinato a un capo davvero speciale, un kilt scozzese realizzato nel tessuto che prende il nome di tartan King Charles III, disegnato dalla Scottish Tartans Authority nel maggio del 2023, in occasione dell’incoronazione dell’erede di Elisabetta. Il ritratto è stato scattato dalla fotografa Millie Pilkington, fedelissima della Corona inglese, che in passato ha già immortalato la Regina Camilla, il Principe William e la Principessa Kate Middleton.

La scelta del gonnellino scozzese non è causale. Il 25 gennaio si celebra infatti la Burn’s Night, festa con cui la Scozia ricorda la nascita di uno dei suoi scrittori più amati, il poeta detto “Bardo scozzese” Robert Burns, nato appunto il 25 gennaio del 1759. Seppur non si tratti di una festività ufficiale, è una giornata di festeggiamenti per i cittadini scozzesi, che si lasciano alle spalle la stagione dei festival invernali. Una giornata da trascorrere insieme ad amici e parenti, cenando con piatti a base della tipica haggis, tradizionale salsiccia della cucina scozzese.

La tradizione del kilt

Non è la prima volta che Carlo sceglie di indossare il kilt, il Re è un grande amante del classico gonnellino scozzese e negli anni lo ha sfoggiato in diverse occasioni, formali o meno. L’ultima volta è stata a metà gennaio, quando il monarca ha scelto di portare il kilt per l’ufficiale visita in Scozia, dove ha fatto visita all’ente benefico The Gate, che si occupa di aiutare persone senza fissa dimora e rifugiati.

Il kilt rientra tra gli abiti tradizionali della famiglia reale e Carlo e il fratello minore, il Principe Andrea hanno sempre mantenuto viva la tradizione, indossando il gonnellino scozzese durante i viaggi in Scozia, le vacanze in famiglia e le celebrazioni ufficiali. Si tratta, tuttavia, di un’usanza che potrebbe essere destinata a perire. A differenza del padre, infatti, William e Harry non sono amanti del kilt e non lo indossano mai, preferendogli dei più comuni e pratici pantaloni.