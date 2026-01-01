Re Carlo, il piano segreto di William per vendicarsi di Harry e Meghan Markle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le tensioni all’interno della Famiglia Reale britannica non accenna a diminuire e secondo le ultime indiscrezioni il futuro potrebbe riservare decisioni drastiche per William e Harry. Mentre Re Carlo porta avanti la sua idea di una monarchia più snella ed essenziale, il principe William infatti sarebbe pronto a compiere una mossa destinata a far rumore. Una vera e propria resa dei conti con Harry e Meghan Markle, che potrebbe passare attraverso la revoca dei titoli reali.

La vendetta di William contro Harry e Meghan

Secondo quanto riportato dal Mirror, William non avrebbe dimenticato la frattura creata dalle scelte del fratello minore e di Meghan Markle. Anzi, una volta salito al trono, il Principe del Galles potrebbe accelerare un cambiamento radicale all’interno della monarchia.

L’autore ed esperto di vicende reali Tom Bower ha ipotizzato in passato che i titoli di Harry e Meghan siano, di fatto, “in prestito”. Un’idea ribadita anche dall’esperto reale Tom Sykes, che per il Daily Beast ha dichiarato di credere che William si affretterà a rimuovere i titoli principeschi ai membri della famiglia reale non lavoratori. Una decisione che segnerebbe una rottura netta con il passato e che verrebbe percepita come un vero atto di forza.

Secondo Sykes, si tratterebbe di un cambiamento radicale, ma non senza precedenti. Un esempio recente arriva dalla Danimarca, dove la regina Margherita II nel 2022 ha deciso di privare quattro dei suoi nipoti dei titoli di principe e principessa. All’epoca, la sovrana spiegò di voler “proteggere la monarchia per il futuro”, pur scusandosi successivamente per il dolore causato alla famiglia, ammettendo di aver sottovalutato le reazioni del figlio, il principe Joachim, e dei nipoti.

Joachim dichiarò allora: “Non è mai divertente vedere i propri figli maltrattati in questo modo. Si trovano in una situazione che non capiscono”. Parole che mostrano quanto simili decisioni possano avere un forte impatto personale, oltre che istituzionale.

L’idea di una monarchia snellita del resto non è nuova nemmeno a Buckingham Palace. Re Carlo la sostiene da anni con l’obiettivo di ridurre i costi per i contribuenti e garantire la longevità dell’istituzione. William in questa visione sembrerebbe pronto a portare avanti il progetto con ancora maggiore determinazione.

William e Harry sempre più lontani

Se un tempo erano inseparabili, oggi William e Harry appaiono più distanti che mai. I contrasti tra i due fratelli, esplosi apertamente dopo l’addio dei Sussex ai doveri reali e le successive interviste, libri e dichiarazioni pubbliche, sembrano ormai insanabili.

William non avrebbe mai perdonato a Harry l’esposizione mediatica dei conflitti familiari e le accuse rivolte alla monarchia, mentre Harry si è sempre detto deluso e ferito da una famiglia che non l’avrebbe mai davvero sostenuto e aiutato. Due visioni inconciliabili che hanno trasformato un legame fraterno in un rapporto freddo e formale.

In questo clima di tensione l’eventuale rimozione dei titoli reali a Harry e Meghan rappresenterebbe non solo una scelta istituzionale, ma anche il simbolo definitivo della rottura tra i due fratelli. Una ferita che, a quanto pare, nemmeno il tempo è riuscito a rimarginare.

