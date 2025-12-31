New Year Honours List: Carlo ha scelto i suoi nuovi Sir e Dame, Vip e non solo. Ecco i nomi principali

IPA New Year Honours List 2026: i premiati da Carlo

La New Year Honours List 2026 vanta, come tutti gli altri, un valore simbolico molto potente. Non si tratta soltanto della celebrazione del talento, anzi. Ciò che Re Carlo ha offerto quest’anno è il ritratto corale del Paese che “dirige”.

Questa lista premia impegno, responsabilità sociale e capacità di lasciare un segno che va oltre la gloria personale. Dai grandi nomi dello spettacolo alle eroine dello sport, fino alle storie silenziose di chi ha lottato per la giustizia. Questa lista racconta una particolare idea di merito e, al tempo stesso, di tanto cuore. Non mancano ovviamente volti amatissimi dal pubblico tra i ben 1.157 insigniti. Ecco di chi si tratta.

Idris Elba cavaliere

Di certo il nome di Idris Elba è tra quelli di cui si sta parlando maggiormente in queste ore. Il celebre attore non diventa però Sir per il proprio lavoro sul set. È nella lista di Re Carlo per i servizi resi ai giovani. Si parla del lavoro portato avanti con la Elba Hope Foundation, creata con la moglie Sabrina Dhowre.

Un concreto impegno contro la violenza giovanile. Una missione personale per l’attore, noto per serie Tv iconiche come The Wire. Negli anni ha saputo sfruttare la propria visibilità per creare delle opportunità reali, soprattutto per i più fragili: “Ricevo questo onore a nome dei tanti giovani il cui talento e la cui resilienza hanno guidato il nostro lavoro”, ha dichiarato.

Cynthia Erivo nella lista di Re Carlo

Per alcuni il suo nome è “apparso sulla mappa” con Wicked, ma la carriera di Cynthia Erivo ha avuto inizio ben prima. La sua voce ha conquistato Broadway prima e Hollywood poi, e ora si gode la celebrazione che merita.

È stata insignita del titolo di MBE per i servizi alla musica e al teatro. Vincitrice di un Tony Awars, Erivo ha conquistato il mondo con il ruolo di Celie in The Color Purple, ma recentemente ha offerto un’interpretazione magnifica di Elphaba in due capitoli di Wicked.

Il suo percorso è simbolo di un talento in grado di rompere gli stereotipi, divenendo riferimento per una nuova generazione d’artisti. Questo riconoscimento non celebra soltanto la sua carriera, ma anche l’impatto culturale di una donna che ha saputo dare voce a storie potenti.

Altri Vip premiati

Il mondo dello spettacolo è ogni anno ampiamente rappresentato e il 2025 non fa eccezione:

Ellie Goulding – MBE per il suo impegno in biodiversità e clima;

Jayne Torvill e Christopher Dean – Leggendaria coppia del pattinaggio artistico, oro olimpico nel 1984, premiata dopo decenni di successi sportivi e volontariato;

Richard Osman – Amato volto televisivo, premiato per il suo contributo in TV e alla letteratura;

Warwick Davis – Celebre attore premiato per i suoi servizi al teatro e alla beneficienza;

Meera Syal – Celebre attrice e scrittrice, premiata per i suoi servizi al teatro, alla letteratura e alla beneficienza.

Lo spirito collettivo UK premiato

Grande spazio allo sport femminile nella lista del sovrano. Le Lionesses, vincitrici degli Europei, entrano nella storia anche attraverso queste onorificenze. La capitana Leah Williamson riceve il titolo di CBE, mentre la commissaria tecnica Sarina Wiegman viene insignita di una “damehood” onoraria. Un riconoscimento che celebra non solo la vittoria, ma il cambiamento culturale che il calcio femminile sta portando con sé.

Al loro fianco, storie come quella di Berry Brown, 92enne simbolo della battaglia per la giustizia nello scandalo Horizon IT. Da evidenziare anche la storia di Mervyn Kersh, veterano del D-Day e testimone della memoria dell’Olocausto. Che dire poi del più anziano, John Hearn, che a 102 anni viene premiato per il suo impegno nel judo e nella comunità.

