Chi è Cynthia Erivo, l’attrice che interpreta Gesù in Jesus Christ Superstar

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Ariana Grande, 10 look che hanno fatto la storia: da femme fatale a Glinda in Wicked

Cynthia Erivo è un talento straordinario, un’artista che non ha paura di sfidare le convenzioni e di prendersi il palcoscenico con carisma e voce inconfondibile. Dopo aver conquistato Broadway e Hollywood con interpretazioni indimenticabili, la star britannica si prepara a un ruolo che ha già acceso il dibattito: sarà Gesù in una nuova produzione di Jesus Christ Superstar che andrà in scena a Los Angeles nell’estate del 2025. La scelta di affidare il ruolo a una donna – per di più a un’icona nera e queer – ha diviso il pubblico, ma una cosa è certa: Cynthia Erivo sa sempre come lasciare il segno.

Chi è Cynthia Erivo: al palcoscenico ai riflettori di Hollywood

Se il mondo la sta scoprendo ora grazie a Wicked, dove interpreta Elphaba al fianco di Ariana Grande, Cynthia Erivo è una veterana del teatro musicale.

Nata a Londra nel 1987, la sua carriera decolla con The Color Purple, il revival di Broadway che nel 2016 le regala un Tony Award come Miglior attrice in un Musical e un Grammy per il miglior album teatrale. La sua voce potente, capace di trasmettere emozioni in ogni sfumatura, la rende una delle interpreti più amate nel panorama teatrale.

Dopo il successo sui palcoscenici, arriva anche la consacrazione al cinema. Nel 2019 interpreta Harriet Tubman nel biopic Harriet, guadagnandosi una nomination all’Oscar come Miglior attrice.

Da lì, la sua carriera spicca il volo: recita nel thriller Bad Times at the El Royale, nella serie The Outsider e diventa Aretha Franklin nella stagione di Genius dedicata alla regina del soul. Adesso, con il doppio impegno di Wicked e Jesus Christ Superstar, Cynthia Erivo conferma di essere una delle artiste più versatili e audaci della sua generazione.

Fonte: IPA

Una scelta che divide: Cynthia Erivo sarà Gesù

Il ruolo di Gesù in Jesus Christ Superstar è stato interpretato nel tempo da icone come Ted Neeley (storico volto del film del 1973), Jeff Fenholt nella produzione originale di Broadway e John Legend nella versione televisiva del 2018.

Scegliere una donna, per di più nera, per questa parte centrale del musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice ha generato reazioni fortissime: se da un lato c’è chi la considera un’innovazione necessaria, dall’altro c’è chi grida alla blasfemia.

I social si sono accesi immediatamente dopo l’annuncio: “Cynthia è una delle più grandi interpreti di sempre, farà un lavoro straordinario” scrive un fan, mentre altri reagiscono con un più drastico: “Gesù non è una donna, Hollywood ha perso la testa.”

Un dibattito che riecheggia quello di qualche anno fa, quando la star aveva già interpretato Maria Maddalena in una versione completamente femminile dello spettacolo nel 2020.

Fonte: IPA

Una diva che sfida le convenzioni

Oltre a essere un’interprete straordinaria, Cynthia Erivo è anche un’icona di stile e un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+. Da sempre schierata a favore della diversità e dell’inclusione, l’attrice ha dichiarato di sentirsi vicina ai personaggi ‘outsider’ proprio perché ha vissuto sulla sua pelle cosa significa essere “diversa” in un sistema che privilegia altri standard.

Sul red carpet, Erivo non è mai banale. Ama le silhouette audaci, le texture ricercate e gli accessori statement. Alla première di Wicked, ha incantato in uno spettacolare abito scultoreo verde smeraldo, perfetto omaggio alla sua Elphaba, firmato Louis Vuitton. Non teme il colore, ama le linee architettoniche e ha un debole per i look gender-fluid, come dimostrano le sue apparizioni in tuxedo dal taglio sartoriale che sfidano ogni stereotipo di genere.

Il rapporto con Ariana Grande e la sua vita privata

Se il sodalizio artistico con Ariana Grande è ormai uno dei più chiacchierati di Hollywood – le due non smettono di scambiarsi dolci dediche e pose coordinate sui red carpet – anche la vita privata di Cynthia Erivo è sotto i riflettori.

Si dice che abbia avuto una relazione con Lena Waithe, attrice e sceneggiatrice, e che questo legame abbia posto fine al matrimonio di Waithe con Alana Mayo. Erivo è anche nota per il suo temperamento deciso sui social: recentemente ha risposto in modo tagliente a chi modificava il post promozionale di Wicked, dimostrando quanto tenga ai suoi progetti.