Ariana Grande, 10 look che hanno fatto la storia: da femme fatale a Glinda in Wicked

Tra le stelle del firmamento di Hollywood ve n’è una che, in tempi recenti, brilluccica luminosa più delle altre. L’epoca di Dangerous Woman pare oramai costituire un lontano, lontanissimo capitolo chiuso: voce angelica così come il viso, Ariana Grande sta attualmente vivendo il traguardo di una vita intera. Non che la restante parte della sua carriera sino ad oggi non sia stata sufficientemente brillante, ma è stata l’artista stessa ad ammettere - tra commozione ed orgoglio - comesia da sempre per lei un sogno nel cassetto, nato durante gli anni dell’infanzia e gelosamente custodito sino ad ora. Il conto alla rovescia a dividerci dall’uscita di Wicked sta per esaurirsi: il film, tratto dall’, sarà nelle sale italiane dal prossimo 21 Novembre e vedrà proprio Ariana Grande come personaggio cardine al fianco di. Una presenza nel cast, la sua, aspramente criticata dagli storici fan dello spettacolo ma di cui la pop star va particolarmente fiera.