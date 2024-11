Wicked, trama, cast e quando esce il film su Oz con Ariana Grande

Fonte: Getty Images Ariana Grande

Prima che la piccola Dorothy Gale percorresse il famoso sentiero di mattoni gialli con le sue iconiche scarpette rosse, il Regno di Oz aveva già vissuto storie di magia, amicizia e rivalità. Con Wicked, film Universal Pictures e basato sul musical di enorme successo tratto dal romanzo di Gregory Maguire, avremo l’occasione di esplorare questi segreti.

Wicked è, a tutti gli effetti, un prequel de Il Mago di Oz che ci permette di scoprire le origini delle due streghe più celebri della storia e di riscoprire, attraverso il loro viaggio, un mondo che conosciamo, ma con occhi diversi.

“Wicked”, la trama del film

Basato su Strega – Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il romanzo scritto da Gregory Maguire, Wicked ripercorre la storia di Elphaba, destinata a diventare la temuta Strega dell’Ovest. Con la pelle verde e una personalità ribelle, Elphaba si distingue fin da subito e trova nella sua unicità una fonte di forza, ma anche di isolamento. Durante i suoi studi universitari, incontra Glinda, la futura Strega del Sud: bella, ammirata e apparentemente perfetta. Nonostante le differenze tra loro, le due giovani stringono un legame profondo e inaspettato, una di quelle amicizie che segnano una vita.

Eppure, il destino non tarda a mettere alla prova il loro rapporto. Le forze che agiscono nel Regno di Oz – inclusa la manipolazione del Mago – spingono le due streghe verso scelte opposte. Il legame si trasforma in rivalità e le loro vite prendono direzioni molto diverse.

Fonte: IPA

Il cast di “Wicked”

Dopo l’incredibile successo del musical uscito 2003 che ancora oggi incanta i fan, la pellicola legata al passato delle streghe di Oz non poteva che alzare l’asticella con un cast d’eccezione.

Nel ruolo di Elphaba troveremo l’attrice e cantante britannica Cynthia Erivo, mentre Ariana Grande interpreta sarà Glinda, la buona strega del Sud.

Fonte: IPA

Insieme a loro, il cast vede anche l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh, che sarà Madame Morrible, Jeff Goldblum che interpreta l’enigmatico Mago di Oz, Jonathan Bailey come principe Fiyero Tigelar e Ethan Slater come Boq.

Una pellicola che i fan del Mago di Oz stanno aspettando da tantissimo, e che conferisce agli attori una grossa responsabilità. In un’intervista, Ariana Grande ha parlato del suo ruolo, spiegando che per lei interpretare Glinda è un sogno d’infanzia che si avvera: “Quando succede una cosa unica nella vita, come questa ogni singolo secondo conta”.

Proprio per questo motivo, l’attrice ha scelto di mettere sa parte i suoi impegni come cantante durante le riprese. Un lavoro che per lei e Cynthia è qualcosa di più: “Entrambe abbiamo sentito un’enorme responsabilità nell’onorare queste donne e nel versare in questo film i nostri cuori, le nostre anime, le nostre lacrime”.

Fonte: IPA

“Wicked”, data di uscita

Il viaggio nel Regno di Oz prenderà vita nei cinema italiani il 21 novembre 2024, un giorno prima rispetto all’uscita negli Stati Uniti. Ma la magia non finirà qui: il film è infatti solo la prima parte di un racconto in due capitoli. La seconda parte è prevista per novembre 2025, promettendo di completare la storia e svelarne tutti i segreti.