Ariana Grande è tornata con entusiasmo alla sua iconica chioma mora, e non si parla d'altro: tutto sul cambio look della cantante ed il ruolo di "Wicked - Parte 2" nella sua metamorfosi d'immagine

Ariana Grande è tornata: e no, non ci riferiamo all’imminente uscita al cinema di Wicked – Parte 2, ma alla sua ritrovata immagine di Dangerous Woman. L’era del biondo platino, quello di Glinda, la Buona Strega del Sud, è da considerarsi ufficialmente conclusa. La cantante è tornata mora come tutti noi l’abbiamo conosciuta, e lo ha annunciato entusiasta sui social al suon di “It’s good to see me, isn’t it?”.

Ariana Grande è tornata mora: il nuovo-vecchio look conquista (i social)

Nemmeno lei stava più nella sua stessa pelle: Ariana Grande, tornata alle origini dopo lunghissimo tempo, non ha atteso un minuto di più per condividere il suo nuovo-vecchio look su Instagram. Una notizia che il pubblico ha accolto di buon grado, regalandole oltre un milione di like nel giro di un’ora.

Il merito, secondo la cantante, è tutto dell’haircolourist Francesco De Chiara e della sua stylist Alyx Liu: parliamo di una golosa tonalità di castano scuro, lucido e profondo, che su di lei risulta particolarmente armonioso e che oltretutto fa parte delle maggiori tendenze colore di questo autunno 2025.

Una trasformazione, questa, che in molti attendevano da tempo — e con ogni probabilità anche lei — e che pare coincidere con la fine del capitolo finale di Wicked.

L’artista si era infatti tinta i capelli di un biondo chiarissimo dopo aver realizzato il suo sogno più grande da tutta la vita, ovvero quello di essere scritturata per il ruolo di Glinda nella trasposizione cinematografica del celebre musical di Broadway: diventare bionda anche nella vita reale l’avrebbe aiutata a calarsi ancor più profondamente nei panni (rosa confetto) del suo personaggio, a detta dei professionisti.

Ed eccola dunque impersonare il suo alter ego fatato tre anni fa, confermato anche per l’uscita del suo album del 2024, Eternal Sunshine, e così per i numerosissimi red carpet calcati. Ora, con Wicked: For Good, la conclusione dell’amatissimo adattamento premiato con l’Oscar, in tutte le sale dal prossimo 21 novembre, Ariana Grande si è probabilmente sentita libera di tornare finalmente sé stessa. Manca soltanto l’iconica coda di cavallo, ma sappiamo che è puramente una questione di tempo.

Wicked – Parte 2: quando esce e trama del film con Ariana Grande

Dopo l’enorme successo di Wicked – Parte 1 le aspettative a precedere l’uscita del secondo capitolo firmato Jon M. Chu sono altissime. Il musical che un anno fa esatto ha riportato il magico mondo di Oz sul grande schermo sta per tornare nell’autunno 2025 con Wicked: For Good, e ovviamente con le due grandissime protagoniste di cui il pubblico si è innamorato.

Cynthia Erivo (nei panni di Elphaba) e Ariana Grande (in quelli di Glinda) sono pronte a raccontarci la storia da dove l’avevamo lasciata, e cioè da quando la Malvagia Strega dell’Ovest fugge a cavallo della sua scopa incantata: conosceremo lei nel suo esilio, e la Buona Strega del Sud come icona di bontà e speranza per l’intero regno.

Il sottotitolo del film è un chiaro riferimento all’arcinota ballata che contrassegna il secondo atto del musical di Broadway, ma al contempo un’indicazione cruciale del percorso dei due personaggi, che vedremo destreggiarsi tra scelte difficili, trasformazioni e redenzione. Non ci resta che attendere fino al 21 novembre 2025 per scoprire come andrà a finire.

