Biondo boho, la nuance capelli retrò dell’autunno 2025 che piace alle star, da Sienna Miller a Margot Robbie
L’immortale fascino di tutto ciò che è rétro ha colpito ancora, e questa volta, più precisamente, tutte coloro che sarebbero attualmente alla ricerca di un nuovo look per l’autunno 2025: un’inedita sfumatura di biondo è in città, e promette di conferire a chiunque la indossi rinnovata luce. Il suo nome è "boho blonde", deve la sua fama alle indimenticabili chiome color grano tipiche delle icone anni Sessanta/Settanta, e non solo è super-chic ma persino facilissimo da gestire. Da dove iniziare? Ce lo insegnano, con una puntualità ammirabile, le star.