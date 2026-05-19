Colora in modo istantaneo e dona alla chioma un aspetto più pieno, omogeneo e corposo, lo spray ritocco perfetto è in sconto ed è il vostro must da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Mai più capelli bianchi con solo spray ritocco perfetto in sconto

Alzi la mano chi non ha mai vissuto il problema di un weekend o una gita organizzata all’improvviso e della tinta programmata troppo tardi. Beh, se anche voi siete solite vivere dei momenti del genere o se non avete tempo per andare dalla parrucchiera per mille altre ragioni, ecco che L’Oreal Paris vi presenta una soluzione facile e pratica per evitare di farvi la tinta ma senza dover rinunciare a una chioma dal colore omogeneo, corposo e vibrante, uno spray istantaneo che colora radici e capelli in pochissimi istanti, lo Spray Ritocco Perfetto, un vero alleato della chioma e di chi non ha sempre tutto sotto controllo e programmato al minuto, tinta compresa.

Offerta L’Oreal Paris Lo spray ritocco perfetto per una chioma sempre al top

Lo Spray Ritocco Perfetto di L’Oreal Paris

Uno spray istantaneo e temporaneo, che un po’ come per le più belle magie, fa quello che deve il tempo necessario a farvi vivere la giornata nel modo e con la chioma desiderata, evitandovi di correre dal parrucchiere o di rinunciare del tutto a vivervi quell’occasione. Uno spray che tampona la ricrescita dei capelli e che agisce in pochissimi istanti, nascondendo i capelli bianchi o di un colore diverso dal resto della chioma (nel caso foste tinte) e che dura fino allo shampoo successivo.

Uno spray dal ritocco perfetto, immediato, e che non si limita a coprire e colorare i capelli bianchi e non, uniformando la chioma, ma agisce anche come una sorta di riempitivo, andando a coprire eventuali aree diradate o in cui i capelli sembrano meno corposi, donando alla chioma un aspetto immediatamente più folto e voluminoso, sia sui capelli di lei che di lui.

Come agisce sulla chioma

Uno spray colorato che si fonde in modo naturale con la colorazione della chioma, sia se si ha un colore naturale che già tinto, e che fa sparire la ricrescita all’istante, durando fino a quando non vi laverete i capelli.

Un prodotto salva chioma, quindi, non che sporca i vestiti o le stoffe e che vi garantisce il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Uno spray dal ritocco perfetto, comodo e facile da usare e dalle performance invidiabili. Dopo tutto questo spray è nato per permettervi di temporeggiare sulla tinta come se nemmeno ne aveste bisogno, ed è esattamente questo il risultato che potete aspettarvi di ottenere.

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Come si utilizza lo Spray Ritocco Perfetto

Uno spray per ritoccare la chioma pre tinta, che si utilizza in modo molto semplice. Per avere il massimo risultato possibile dallo spray Ritocco Perfetto di L’Oreal Paris, dovrete agitare bene la confezione prima dell’utilizzo, applicare il prodotto sui capelli asciutti e pettinati, distribuendo lo spray con movimenti leggeri su tutta la chioma. Importante, poi, è di non eccedere con il prodotto e lasciare asciugare bene i capelli prima di toccarli nuovamente. Questione di pochissimi minuti, ma comunque necessari per garantirsi un colore impeccabile e dall’aspetto naturale.

Insomma, questa si che è un’offerta di cui approfittare, e avete ancora pochissime ore per farlo e per assicurare alla vostra chioma un aspetto uniforme e un look come foste appena uscite dal parrucchiere.

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