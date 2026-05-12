iStock L'amido di riso assorbe il sebo in eccesso e lenisce la cute

Le creme viso promettono di levigare le rughe, di illuminare la pelle e di nutrirla in profondità. Promesse che ci spingono a spendere anche centinaia di euro perché ormai questo cosmetico è un must nella skincare routine a cui nessuna di noi ha il coraggio di rinunciare e perché, diciamoci la verità, siamo disposte a tutto pur di ottenere un incarnato uniforme e tonico. A volte le creme ci deludono perché anche se le utilizziamo diligentemente e secondo le indicazioni presenti sulla confezione i risultati si rivelano scarsi. Ed è in questo caso che pensiamo a come la pelle delle nostre nonne fosse quasi perfetta: ma come facevano? Usando un ingrediente efficace ed economico: l’amido di riso puro.

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Una polvere presa in prestito dalla cucina e che si è rivelata sorprendentemente efficace anche nella nostra beauty routine. Il suo potere assorbente è solo uno dei benefici, ma questo ingrediente economico ne nasconde molti altri, tutti da scoprire.

I benefici dell’amido di riso puro per la nostra pelle

L’amido di riso può essere definito il rimedio della nonna che tutte conosciamo e che spesso dimentichiamo. Questa polvere, infatti ha il vantaggio di essere adatta a tutte le tipologie di pelle, anche quelle delicate dei bambini. Proprio per il suo alto potere di tollerabilità non è raro trovare online l’amido di riso biologico e puro da utilizzare per il bagnetto dei piccoli perché efficace contro le irritazioni e la cute arrossata. Questa caratteristica non torna utile solo per i neonati, ma anche per la nostra pelle. In estate o in inverno può succedere di avere la pelle arrossata e una sensazione di prurito, con l’amido di riso avrai un effetto lenitivo immediato.

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L’amido di riso, poi diventerà il tuo must anche se hai la pelle grassa. La sua formula in polvere è formata da microgranuli che una volta entrati in contatto con la cute, vanno ad assorbire il sebo in eccesso, ma lasciando intatta la barriera cutanea. Questo vuol dire che avrai una pelle opaca, liscia, uniforme ma non secca perché trattiene un po’ di umidità. È una delle caratteristiche tipiche delle creme, ma con l’amido di riso puoi ottenerlo in modo del tutto naturale.

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Come usare l’amido di riso nella skincare routine

Nonostante sia un prodotto naturale ed efficace, l’amido di riso può essere introdotto nella tua beauty routine come supporto alle creme o ai sieri viso e usarlo è davvero semplice. Se hai la pelle particolarmente sensibile, dopo una giornata al sole puoi sfruttarlo come se fosse un detergente. Dopo esserti struccata, in una bacinella di acqua tiepida aggiungi 2 cucchiai di amido e tampona la soluzione sul viso. In un attimo sentirai la cute più fresca. Se hai tempo puoi usare l’amido di riso anche come una maschera. Aggiungi a 3 cucchiai di acqua tiepida uno di riso, mescola e stendi il composto sulla cute. Dopo 5-10 minuti sciacqua l’eccesso e avrai una pelle opaca, ma morbida.

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L’amido di riso non è efficace solo nella skincare, ma anche come tocco finale per il make-up. Infatti, proprio perché assorbe il sebo diventa un valido sostituto della cipria da applicare nella zona T. Avrai rinfrescato il trucco e la pelle apparirà più opaca.

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