Lo shampoo secco in polvere è la rivoluzione che serviva per chi ha sempre i capelli sporchi

Assorbe sebo e impurità, dona volume alla chioma e la rende favolosa, come fresca di piega. Lo shampoo a secco in polvere è la soluzione di cui avevamo bisogno per quei giorni in cui non abbiamo tempo (nè voglia) di lavare i capelli. A differenza del classico shampoo secco in formato spray, questa versione è molto più efficace, perché è semplice da utilizzare, inoltre il packaging consente di tenere lo shampoo secco in borsa, portarlo in viaggio, in palestra e ovunque tu voglia. In questo modo avrai sempre a disposizione la tua soluzione per capelli grassi e sporchi, rendendoli puliti in un solo step.

Foamie Shampoo Secco in Polvere

Partiamo dallo shampoo secco Foamie con una formulazione a base di argilla marocchina, un ingrediente eccezionale per la sua capacità di assorbire il sebo e le impurità in eccesso. A completare la formula la polvere di riso: finissima e leggera, lascia i capelli morbidi, senza l’effetto polveroso bianco che spesso rende fastidiosi i prodotti no wash. In più la fragranza è fruttata, al profumo di fiori di lampone, piacevole e non invasiva. Il risultato è immediato: le radici si alzano, la chioma è visibilmente più leggera e il cuoio capelluto torna fresco.

Shampoo secco in polvere Foamie Shampoo a secco vegano e senza residui. Prezzo: 6,45 €

Aromatica Rosemary Dry Shampoo Powder

Aromatica è uno dei brand più amati della K-Beauty, ora su Amazon anche con il suo shampoo secco. Si tratta di una formula leggera a base vegetale, no-aerosol, pensata per chi vuole un’alternativa naturale agli spray tradizionali e per chi adora l’irresistibile profumo del rosmarino.

La formulazione è particolarissima e ben studiata. La base assorbente è composta da amido di mais, amido di riso e silice, che catturano il sebo e lasciano le radici asciutte e voluminose. Ma la vera protagonista è la combinazione di olio essenziale di rosmarino e di estratto di foglie di rosmarino: il primo agisce come antiossidante naturale e dona il caratteristico profumo fresco e verde, il secondo aiuta a tonificare il cuoio capelluto, a regolare l’eccesso di sebo nel tempo e a supportare la salute dei follicoli piliferi. A questi si aggiunge l’olio di argan, noto per le sue proprietà nutrienti e lucidanti, che aiuta a non seccare le lunghezze durante l’applicazione.

Shampoo secco in polvere Aromatica Shampoo a secco con pantenolo e biotina. Prezzo: 23 €

Nuva Botanicals Non-Aerosol Dry Shampoo Powder

Nuva Botanicals propone uno shampoo secco molto particolare, in formato tascabile, pensato per chi è sempre in movimento. La base assorbente è l’amido di mais, scelto per la sua efficacia nell’assorbire oli e grassi, per la sua texture leggera e per l’origine naturale che lo rende un’alternativa delicata rispetto al talco o alle polveri sintetiche. A distinguere questo prodotto sono tre attivi funzionali: la biotina che migliora la resistenza della fibra capillare, l’estratto di lavanda che purifica e il ginseng coreano, un ingrediente noto per stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto, favorire la vitalità dei follicoli piliferi e donare volume istantaneo alle radici.

Shampoo secco in polvere Nuva Shampoo a secco con lavanda e ginseng. Prezzo: 10,99 €

Maria Nila Cleansing Powder

Cleansing Powder di Maria Nila è uno degli shampoo secco in polvere più amati. La sua formulazione è a base di amido di riso, che assorbe il sebo con grande efficacia lasciando un risultato visibilmente opaco, fresco e pulito. La polvere assorbe non solo il grasso e gli oli naturali, ma anche i residui di prodotti per lo styling, offrendo una pulizia del capello più profonda. Il profumo è floreale, con sentori di giglio e rosa.

Il bello di questo prodotto è che puoi usarlo in tanti modi: distribuisci la polvere sulle lunghezze, usandola come un texturizzante per dare corpo e struttura ai capelli fini. Oppure applicala prima di fare sport per avere una chioma pulita dopo l’allenamento.

Shampoo secco in polvere Maria Nila Shampoo a secco con amido di riso. Prezzo: 22 €

Leon Miguel Root Refresh Stick

Lo shampoo secco di Leon Miguel è invece in un formato a stick, simile a un deodorante, che si applica direttamente sull’attaccatura dei capelli con un movimento preciso ed efficace. Pratico e veloce, questo prodotto ha una formulazione vegana, con polveri volumizzanti che agiscono sull’eccesso di sebo per contrastare i capelli grassi. L’effetto freschezza dura 24 ore, rendendolo adatto sia per una mattina di emergenza che per un refresh pomeridiano in ufficio o prima di un’uscita serale.

