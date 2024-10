Lo shampoo a secco più amato di Amazon che promette capelli splendenti in 3 minuti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Shampoo a secco

Perfetto quando hai i minuti contati oppure non hai tempo per la doccia, lo shampoo a secco è un alleato unico per avere una chioma bellissima in pochi minuti.

Non a caso a consigliarlo sono proprio gli hairstylist che sfruttano questo prodotto per ripulire la capigliatura dallo sporco e ravvivarla. L’effetto, d’altronde, è decisamente wow.

Basta una spruzzata di shampoo a secco e una passata di spazzola per avere capelli favolosi, pronti per realizzare acconciature di qualsiasi tipo.

Non acquistarlo sarebbe davvero un delitto, soprattutto perché su Amazon si può trovare il più amato da esperti e non. Si tratta dello shampoo a secco Batist in versione classic. Agisce in 3 minuti, dura a lungo e dona un effetto splendido sui capelli. In più il prezzo è decisamente piccolo (meno di 6 euro) per un prodotto che ti salverà letteralmente i capelli.

Perché usare lo shampoo secco?

A tutte è capitato di ritrovarsi a contare i giorni per lavare i capelli. Soprattutto in caso di capelli grassi si va incontro a lavaggi frequenti che non risolvono affatto il problema.

I lavaggi frequenti infatti possono irritare la cute e seccare la struttura del capello, danneggiandola e creando l’odiatissimo effetto crespo.

Lo shampoo a secco dunque è l’ideale per allungare i tempi fra uno shampoo e l’altro. Consente infatti di controllare al meglio la produzione di sebo, grazie anche alla presenza di ingredienti riequilibranti e purificanti che permettono di migliorare la salute della cute e della chioma.

In più, contrariamente a quanto pensano in molti, lo shampoo a secco non lascia residui. Le formulazioni moderne sono leggerissime e impalpabili, semplici da togliere con un unico colpo di spazzola.

Qual è il miglior shampoo secco per capelli?

Gli utenti di Amazon non hanno dubbi. Il miglior shampoo a secco è il Dry Shampoo Batist che regala capelli perfetti in soli 3 minuti. Un prodotto eccellente e con un’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il bello di questo prodotto è che permette di avere non solo una chioma ravvivata e pulita in pochissimi step e senza acqua, ma svolge anche un’azione volumizzante e protettiva.

Il prodotto infatti permette di rendere vaporosi i capelli e li protegge dall’uso di piastra e phon. Tutto merito di una formula che contiene amido di riso e aiuta ad eliminare il sebo in eccesso, donando un effetto mat e agendo rapidamente.

Come si usa lo shampoo a secco?

Usare lo shampoo a secco è semplicissimo, ti basterà spruzzarlo prima sulle radici, poi su tutta la chioma. Dividi i capelli in varie sezioni, solleva le ciocche, quindi vaporizza il prodotto sul cuoio capelluto e sulle radici.

Ricordati di tenere sempre la bomboletta ad una distanza di almeno 30 centimetri, lasciando in posa il prodotto per un minuto. Trascorso questo tempo muovi i capelli, distribuendo lo shampoo a secco appena con le mani.

Infine spazzola per eliminare la polvere in eccesso e agita la chioma. Ricordati di non eccedere con le dosi, altrimenti il rischio è quello di creare un fastidioso “effetto cipria”.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram