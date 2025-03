Neanche il tempo di dare inizio alla finale del Grande Fratello che Shaila arriva e lascia Lorenzo in diretta. Un addio brutale, figlio di immagini viste e per lei inedite

Il momento lacrimuccia è durato ben poco. La finale del Grande Fratello ha infatti subito regalato emozioni fortissime. Tutto merito (o colpa, dipende dai punti di vista) di Shaila Gatta. È entrata in casa con lo sguardo di chi sa già cosa farà. Un discorso ben preciso in testa, al quale Lorenzo non ha potuto realmente rispondere, se non dopo l’uscita dell’ex velina. Un addio duro e stavolta senza possibilità di un ritrovato lieto fine.

Il discorso di Shaila

Non si aspettava di certo qualcosa del genere Lorenzo Spolverato. In questi giorni aveva infatti professato tutto il proprio amore per Shaila. La sua mancanza, a detta sua, non ha fatto altro che acuire il sentimento.

Ritrovarsi dunque di fronte la sua fidanzata, furente, pronta a chiudere la relazione senza diritto di replica, è stata un’amara sorpresa. Il clima di tensione lo si era rapidamente intuito e anche Spolverato ha chiaramente percepito una sensazione particolare.

Passo rapido e abbraccio ricevuto solo su richiesta: “Ho bisogno di parlarti”. Gli dice che è la sua serata e, dunque, non vuole dilungarsi troppo. Peccato però che abbia deciso di dedicarsi una porzione di puntata del Grande Fratello per qualcosa che tutti avrebbero fatto in privato.

“Questa è stata una settimana molto difficile per me. Ho avuto la fortuna di uscire per poter acquisire lucidità. (…) Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto permetterti di trattarmi in maniera così brutale. (…) Hai tentato di allontanarmi da tutti. (…) Questo non è un amore sano, è stato un amore tossico. (…) Se c’è qualcosa di cui mi pento, è d’averti chiesto scusa troppe volte”.

Tutti contro Lorenzo

I nodi vengono al pettine e un’intera stagione trascorsa a mal sopportare gli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato portano lo studio a dargli le spalle. Ricollegando i puntini, Alfonso Signorini ha coccolato e baciato le cinque finaliste, tralasciando proprio Spolverato.

Una presa di posizione, al fine di non risultare ipocrita in seguito. Quando infatti Spolverato si ritrova solo e prova a dire la sua, Signorini inizia subito col difendere Shaila: “Ha avuto il coraggio di venire qui e dirti certe cose in faccia, le va dato atto”.

Non è però soltanto il conduttore a dire la propria. Cesara Buonamici lo attacca da molto tempo e ha sempre sperato che Shaila un giorno si rendesse conto di determinati atteggiamenti: “Tanto tuonò che piovve”. Sia lei che Beatrice Luzzi ritengono però che questa scena sia stata eccessivamente brutale. Una mossa un po’ teatrale e, aggiungo, forse atta a proseguire la narrativa del GF nelle prossime settimane. Si intravede all’orizzonte un’intervista a Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin lo sconvolgimento nato dall’aver rivisto certe immagini una volta fuori dalla casa.

Per quanto riguarda Lorenzo, sarebbe bello ascoltare un’ammissione di colpa, una volta varcati i cancelli di Cinecittà. Al tempo stesso, ritrovarli nuovamente insieme tra qualche tempo dovrebbe porre la parola fine alla carriera di entrambi nel mondo dello spettacolo.