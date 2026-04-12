Cristiano Malgioglio a Verissimo: “Ho tentato il suicidio”

Cristiano Malgioglio si commuove a Verissimo e fa una rivelazione inedita: "Non riuscivo più a vivere, ho tentato il suicidio"

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Confessione inedita di Cristiano Malgioglio a Verissimo. Di nuovo giudice ad Amici di Maria De Filippi, il celebre paroliere è stato ospite di Silvia Toffanin per fare un bilancio della nuova edizione del talent show. Ma l’intervista è stata anche l’occasione per svelare alcuni lati più privati dell’ottantenne che, per la prima volta, ha ammesso di aver tentato il suicidio.

Verissimo, Cristiano Malgioglio parla del tentato suicidio

“Quando mia madre è andata via io sono andato in depressione“, ha dichiarato Cristiano Malgioglio a Verissimo. La signora Carla, scomparsa ormai da tempo, resta ad oggi la donna più importante della vita dell’artista. “Per cinque anni non sono riuscito a scrivere – ha continuato – avevo tentato il suicidio“.

Una confessione che ha lasciato a bocca aperta Silvia Toffanin. “Sì, non riuscivo a vivere senza mia madre”, ha confessato la zia Malgy. “Era qualcosa di impossibile, ho sofferto tanto, volevo andare in India, volevo lasciare tutto. Era il pilastro della mia vita. La donna che capiva tutto di me ma che non mi diceva mai niente”, ha aggiunto con la voce rotta dalla commozione.

“Io ascoltavo sempre mia madre, mi dava sempre dei consigli sani. La cosa che mi ha colpito molto è che prima di morire io avevo una serata e l’avevo invitata a venire ma lei era strana. Non aveva voglia di alzarsi, di lavarsi, volevo lavarla io ma lei non voleva perché si vergognava. Ma io ho lavato mia madre, è stata la cosa più bella”.

E ancora: “Io poi ho fatto il mio concerto e a un certo punto s’è rotto il nastro e io ho sentito un colpo al cuore. Non sono riuscita a dormire non ho dormito tutta la notte, ero molto agitato”.

Poi è arrivata la tragica notizia, che ha cambiato per sempre la sua esistenza. “Come sono andato avanti? Sono un uomo molto cattolico, non lo so forse è stato un miracolo. Io credo nei miracoli. La vita è bella”.

Cristiano Malgioglio ha anche ringraziato gli autori di Verissimo e svelato altri retroscena della sua vita privata: “Qui ogni volta mi commuovo, mi fate dei regali bellissimi, io da bambino sognavo cose diverse, ero molto educato, poi per otto anni siamo stati in Australia, ascoltavo molto i miei genitori, poi sono cambiato, sapevo fare solo questo lavoro, io non so fare niente, mi sarebbe piaciuto fare l’ostetrico o il dermatologo”.

Carla, chi era la madre di Cristiano Malgioglio

La madre di Cristiano Malgioglio, Carla, era una casalinga. Il padre, Sebastiano, lavorava invece come imprenditore edile. La donna è morta nel 1994, quando l’artista aveva 49 anni e già un percorso ben avviato nel mondo della musica.

In passato il giudice di Amici ha confidato di non festeggiare più il Natale dagli anni Novanta. “Da quando è morta mia madre, ho sempre rifiutato il Natale. Il 10 dicembre parto sempre in qualche parte del mondo. Non mangio una fetta di panettone da anni. Tutto mi sembra così triste, eppure il Natale è una festa bellissima”.

Oltre ai genitori, col tempo Cristiano Malgioglio ha dovuto fare i conti anche con la perdita delle sorelle Francesca e Filippa alle quali era molto legato.