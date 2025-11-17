Malgioglio a Belve si commuove per la madre e poi lancia una frecciatina a Giusy Ferreri

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Belve Cristiano Malgioglio a Belve

A Belve sbarca Cristiano Malgioglio. Il noto paroliere, opinionista e personaggio televisivo è stato intervistato da Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 18 novembre. Mise rosa fluo e guanti black, ha subito lasciato il segno con le sue dichiarazioni. Alcune più intime e private, altre divertenti e spiazzanti, com’è del resto nello stile del giurato di Tale e Quale Show.

Cristiano Malgioglio a Belve ricorda la madre

Cristiano Malgioglio si è presentato nello studio di Belve con il suo consueto mix di teatralità e verità. Ha raccontato i suoi capricci da diva ridendo di se stesso, ma poi ha aperto una porta più intima, quella dell’ultima lettera scritta alla madre.

Una lettera consegnata il giorno della sua scomparsa, un modo per dirle ciò che non aveva mai avuto il coraggio di dire ad alta voce. “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me”.

“Perché non ci ha mai parlato apertamente”, ha chiesto Francesca Fagnani. “Mica ci voleva la zingara per capire! Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”, è stata la risposta di Malgioglio.

Il racconto si è fatto nostalgico e divertito quando ha parlato dei poster di Marlon Brando e Montgomery Clift appesi in cameretta. “Mio padre non capiva, mia madre diceva: vedrai che cambierà. E invece sono peggiorato”, ha sorriso.

Cristiano Malgioglio e i tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez

Come ogni icona che si rispetti, Cristiano Malgioglio ha regalato a Belve anche dei momenti esilaranti: i tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez (“sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica”) e quel siparietto con la Fagnani che, tra risatine e domande impertinenti, lo ha portato a rivelare l’ultimo segreto: “Sì, nelle parti intime. L’uccello del paradiso proprio là!”.

Non sono mancati i suoi vezzi da star – come chiedere sempre lo sconto nei negozi – e l’improbabile quanto golosa “passione per i frutti rossi, soprattutto per i pomodori al mercato”. E quando la conduttrice gli ha domandato se sente di aver ricevuto il riconoscimento che merita per la sua lunga carriera, ha rimarcato orgoglioso: “Non mi interessa. Le mie canzoni rimarranno nella storia”.

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri a Belve

Tra una dichiarazione e l’altra, a Belve c’è stato spazio anche per una frecciatina: Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri. “Quando abbiamo fatto X Factor, grazie a me la signora Giusy Ferreri è venuta fuori, perché se non era per me stava ancora alla Esselunga. Avrei voluto mi coinvolgesse per scriverle qualcosa”, aveva detto in passato, suscitando indignazione. Oggi è stato categorico: “Non me ne frega più niente”.

In un botta e risposta che mescola ironia, confessioni e teatralità, Cristiano Malgioglio ha confermato ancora una volta ciò che gli spettatori amano di lui: la capacità di essere, insieme, maschera e verità, leggerezza e profondità. Una perfetta belva.

