Belve, in sospeso l’ospitata di Cristiano Malgioglio: i motivi

Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a partecipare a Belve di Francesca Fagnani, ma la sua ospitata sarebbe in sospeso a causa di un motivo molto particolare: il cachet troppo alto richiesto dall’artista.

Cristiano Malgioglio a Belve? Lo stop

A svelarlo è il settimanale Oggi secondo cui il noto paroliere sarebbe in trattativa per prendere parte a Belve. Francesca Fagnani infatti vorrebbe intervistare Cristiano Malgioglio, ma l’accordo non ci sarebbe ancora stato a causa delle richieste economiche eccessivamente alte.

“Cristiano, che ha spopolato in giuria nell’ultima e fortunata edizione del talent Amici, sogna per stesso invece di sottoporsi al fuoco di domande di Francesca Fagnani a Belve. L’artista però avrebbe chiesto un cachet troppo alto”, si legge sul settimanale.

Istrionico, con una lunghissima carriera alle spalle e pochi peli sulla lingua, Cristiano Malgioglio si candida per essere l’ospite perfetto di Belve. Il programma di Francesca Fagnani continua a collezionare successi e ottimi ascolti, grazie a interviste che non sono mai scontate. Ma anche a ospiti dalla personalità particolare e immancabili polemiche.

L’ultima riguardante Michele Morrone che, nel corso della sua intervista, ha parlato del cinema italiano e dei colleghi attori.

Francesca Fagnani: il successo di Belve e gli ospiti

Tre interviste a puntata e un programma in prima serata che è diventato un cult: Belve è il grande successo di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice ha saputo creare un format che è entrato nel cuore dei telespettatori e che, soprattutto, fa discutere.

Intervistata dal Corriere della Sera qualche tempo fa la compagna di Enrico Mentana aveva svelato il desiderio di intervistare alcuni personaggi in particolare.

“Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi”, aveva svelato. Aggiungendo di aver invitato anche Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e noto giornalista.

“Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria”.

Tante le interviste cult realizzate, da quella a Raoul Bova, in cui l’attore apparve piuttosto a disagio. “Se un’intervista non funziona la colpa è mia, in quel caso è stato complesso gestire la sua timidezza, ma se ancora se ne parla, ha fatto il suo: sono peggio le interviste che ti dimentichi”, ha confessato la presentatrice.

A quella a Riccardo Scamarcio e a Monica Guerritore. “Scamarcio è stato una sorpresa, è stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso. In generale però trovo sempre difficile intervistare gli attori, perché hanno la capacità di interpretare un personaggio anche quando li intervisti, del resto sanno recitare”, ha rivelato la Fagnani.

Mentre di Monica Guerritore ha spiegato: “Quando le ho chiesto che la definivano radical chic voleva andarsene. Poi rispose che chi la giudica così è una massa di ignoranti, confermando in qualche modo il cliché su di lei. Ha avuto il coraggio di essere se stessa: essere antipatici non è da tutti, io li ammiro tanto gli antipatici. Fare i simpatici è più facile”.

Cristiano Malgioglio sarà il prossimo protagonista di Belve? Staremo a vedere cosa accadrà e se il paroliere riuscirà a spuntarla, sbarcando nello show per un’intervista che, ne siamo certi, sarà scoppiettante.