Chiara Ferragni, paillettes scure e ricami floreali: il look della rinascita. Voto: 8
Chiara Ferragni, il ritorno. Si riaffaccia a Cannes dopo le fasi più complesse della sua vita pubblica e lavorativa. Lo fa con un look che spiega: “Sono ancora qui, nonostante tanto sia cambiato”. Il suo abito è lungo, scuro e ricoperto di paillettes, con ricami floreali e un motivo a uccello che offre un tocco delicato, quasi fiabesco. Lo scollo a V è profondo, con fascetta in velluto verde scuro, le spalline sono sottili e si lasciano ammirare sul viso degli orecchini di smeraldi a goccia, accompagnati da una collana di diamanti. Trucco luminoso ma misurato, con capelli ondulati e sciolti ad ammorbidire il tutto. Nulla grida di questo look ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. È l’ennesimo step della sua complessa rinascita.