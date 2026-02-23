Levante è la più chic sul Green Carpet di Sanremo 2026. Voto: 9
Mancano ormai meno di 24 ore all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, anticipato, come da tradizione, dalla sfilata dei Big in gara. Sul Green Carpet 2026 la più elegante è senza dubbio Levante. La cantautrice è a dir poco raffinata avvolta nello scuro cappotto a doppiopetto, con piega morbida ai capelli e slingback in vernice. La differenza sta tutta nel piccolo dettaglio delle calze colorate, è quello che le fa meritare un 9 pieno.