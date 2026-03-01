Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

La settimana santa, ops sanremese, è ufficialmente conclusa. Il sipario non è calato con la vittoria di Sal Da Vinci bensì con il DietroFestival. Il programma che svela tutti i retroscena più esilaranti della kermesse musicale. Domenica 1 marzo, al posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino, il pubblico ha potuto godersi chicche, meme e momenti pronti a diventare virali.

DietroFestival, così Elettra Lamborghini ha fatto la pipì nel cestino

Elettra Lamborghini è stata indiscussa regina del Festival di Sanremo 2026. I suoi festini bilaterali sono già leggenda e anche al DietroFestival ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Sempre con ironia e vivacità. Poco prima della sfilata sul Green Carpet, la cantante ed ereditiera ha spifferato alle telecamere di aver fatto la pipì nel cestino.

“Non sapevo dove farla, vabbè tanto era poca”, si è giustificata Elettra, che ha presentato all’Ariston la canzone Voilà. Un brano leggero, con richiami a Ballando con le Stelle e Raffaella Carrà, che forse è stato sottovalutato ma che potrebbe riservare più di qualche sorpresa nel corso dei mesi. Ma non solo risate e battute in questo Festival per Elettra.

Come mostrato dal DietroFestival, durante la prima puntata la Lamborghini si è arrabbiata dietro le quinte. Il motivo è presto detto: sono spariti i vestiti delle sue ballerine. “Sono nude, sto nera”, si è sfogata con un tecnico, indicando le ragazze letteralmente solo in body nero e collant. Dove siano finiti quei costumi, ancora non si sa. Per ora.

DietroFestival, Belen Rodriguez sbotta dietro le quinte

Tra le protagoniste del DietroFestival anche Belen Rodriguez, tornata all’Ariston grazie a Samurai Jay, che l’ha fortemente voluta nel suo brano Ossessione (tra l’altro già ai primi posti nella Top 50 di Spotify).

La soubrette è apparsa in due serate di Sanremo 2026 ma nella prima apparizione, quella del giovedì, ha sbagliato il playback. E finalmente sappiamo perché: senza cuffie non sentiva nulla. Dietro le quinte è esplosa: “Non sento un ca***”. A consolarla un tecnico che ha mentito spudoratamente: “È andata benissimo”.

Ma al DietroFestival non è passata inosservata neppure l’intesa tra Belen e Samurai Jay, che si chiamano teneramente “amo, amore” tra un abbraccio e un sorriso. Una complicità sospetta ai più ma solo il tempo ci rivelerà la verità.

DietroFestival, la frecciata di Fedez in finale

E sul finire del DietroFestival una frecciata pungente di Fedez ha catturato l’attenzione: “Molto meglio i finalisti di quest’anno che quelli dello scorso anno: ognuno si faceva i ca*** suoi”.

In effetti i cinque finalisti – Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf, Sal Da Vinci – sono apparsi puttosto uniti nel backstage mentre Carlo Conti annunciava i loro nomi. Ma chi erano i finalisti dello scorso anno? Per rinfrescarvi la memoria: Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez, Simone Cristicchi.

Menzione speciale per Sayf che, dopo aver perso per un soffio la finale di Sanremo 2026, non ha esitato a cantare al termine della serata Per sempre sì di Sal Da Vinci con tanto di mano sul petto.

Un giovane artista dolcissimo e in gamba, che ha saputo accettare con grande sportività e umiltà la sconfitta. La sua Tu mi piaci tanto sta già spopolando sulle piattaforme streaming e sui social ed è destinata a diventare un vero e proprio tormentone.