Belen Rodriguez ha seguito Samuray Jay sul palco dell'Ariston, fino a un certo punto: un cameo di pochi secondi che ha sorpreso

IPA Belen Rodriguez appare all'Ariston mentre Samurai Jay si esibisce

Si vociferava della sua presenza fin dalla prima puntata e invece nulla. Samurai Jay è stato infatti circondato soltanto dalle sue ballerine durante l’esordio all’Ariston. Di Belen si era sentita soltanto la voce.

Discorso ben diverso, invece, per quanto riguarda la terza serata di Sanremo 2026. Durante Ossessione, infatti, ecco spuntare l’argentina. Il suo ritorno in uno dei teatri più famosi d’Italia, però, non è andato come ci si sarebbe potuto aspettare.

Belen ignorata a Sanremo

Il brano che Samurai Jay ha portato a Sanremo gli permetterà di raccogliere i frutti tra qualche mese, con l’arrivo del gran caldo. Una hit estiva anticipata, che lo spingerà a girare l’Italia, facendo ballare tutti.

E chi sa che in alcune tappe non sarà affiancata da Belen Rodriguez. Di certo l’argentina ha fatto capolino durante la terza serata di Sanremo 2026. Tutto previsto, nessun colpo a sorpresa. La telecamera infatti si stacca dall’artista in gara, rivolgendosi alla parte alta delle scale.

Appare per pochi secondi, con un microfono tra le mani del tutto scenico. É infatti spento e la voce che si sente è registrata, per quanto sia la sua. Così com’è arrivata, allo stesso modo sparisce nel dietro le quinte.