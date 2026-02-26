Si vociferava della sua presenza fin dalla prima puntata e invece nulla. Samurai Jay è stato infatti circondato soltanto dalle sue ballerine durante l’esordio all’Ariston. Di Belen si era sentita soltanto la voce.
Discorso ben diverso, invece, per quanto riguarda la terza serata di Sanremo 2026. Durante Ossessione, infatti, ecco spuntare l’argentina. Il suo ritorno in uno dei teatri più famosi d’Italia, però, non è andato come ci si sarebbe potuto aspettare.
Belen ignorata a Sanremo
Il brano che Samurai Jay ha portato a Sanremo gli permetterà di raccogliere i frutti tra qualche mese, con l’arrivo del gran caldo. Una hit estiva anticipata, che lo spingerà a girare l’Italia, facendo ballare tutti.
E chi sa che in alcune tappe non sarà affiancata da Belen Rodriguez. Di certo l’argentina ha fatto capolino durante la terza serata di Sanremo 2026. Tutto previsto, nessun colpo a sorpresa. La telecamera infatti si stacca dall’artista in gara, rivolgendosi alla parte alta delle scale.
Appare per pochi secondi, con un microfono tra le mani del tutto scenico. É infatti spento e la voce che si sente è registrata, per quanto sia la sua. Così com’è arrivata, allo stesso modo sparisce nel dietro le quinte.
Un momento decisamente strano, dal momento che tutti la ignorano volontariamente. Nonostante sia ancora lì nel backstage, Conti non la chiama sul palco. Non la saluta nemmeno e non la cita mai. Una sorta di illusione. Qualcosa di assolutamente voluto, anche per non rubare spazio a Samurai Jay e, ovviamente , non perdere tempo nella volata solita del direttore artistico. Ciò non toglie, però, che sia stato tutto tremendamente strano.
La serenata di Samurai Jay
Dopo la prima serata di Sanremo 2026, è stato lanciato ufficialmente il videoclip di Ossessione di Samurai Jay. Un corto decisamente spinto, che punta molto sulla presenza sensuale di Belen Rodriguez.
L’arrivo dell’argentina a Sanremo non è passato inosservato anche per questo. Tutti si aspettavano una sorta di evento e qualcosa è accaduto, eccome. Rose rosse, sguardi complici e una vera e propria serenata dell’artista napoletano (Belen deve avere un debole).
I fan hanno potuto apprezzare una scena tanto strana quanto coinvolgente. Il cantante ha intonato a cappella, aiutato dai propri amici, Annare’ di Gigi D’Alessio. Una strana dedica, che ha senso nel fatto che da giorni, ormai, Jay si sta divertendo a cantare brani del cantautore partenopeo sui social. Nessun microfono, soltanto una rosa e un sorriso complice.
Un’alchimia evidente tra i due, che si stanno divertendo inoltre a giocare con le voci gossip. Nonostante la differenza d’età, infatti, c’è chi ipotizza ci sia del tenero tra i due. Belen, però, sembra guardarlo soltanto come un fratello minore scatenato e nient’altro.