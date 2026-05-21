Ema Stokholma e Samurai Jay, il retroscena a Sanremo: tra i due è nata un’intesa speciale

Sanremo galeotto per Ema Stokholma e Samurai Jay: secondo alcune indiscrezioni durante il Festival sarebbe nata tra loro un’intesa speciale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ema Stokholma e Samurai Jay

Da sempre il Festival di Sanremo non è solo il palcoscenico della musica italiana, ma anche il luogo perfetto per vedere nascere le storie più chiacchierate, complici le attese tra un’esibizione e l’altra. E questa volta al centro del gossip ci sarebbero Ema Stokholma e Samurai Jay, protagonisti di un’indiscrezione che sta facendo impazzire i social. Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore, tra la speaker di Radio2 e il rapper napoletano sarebbe nato un flirt proprio durante il Festival di Sanremo 2026.

Ema Stockholma e Samuray Jay: cos’è successo a Sanremo

A diversi mesi dalla sua conclusione, il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé: questa volta però al centro dell’attenzione non ci sono le canzoni, bensì due dei suoi protagonisti, ovvero Ema Stokholma e Samurai Jay.

Mentre Ema si è occupata di intrattenere il pubblico con il PrimaFestival insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi, Samurai Jay è diventato nei giorni del Festival una delle sorprese più interessanti di questa edizione. Giovane, carismatico, con quell’energia urban che ha conquistato soprattutto il pubblico più giovane, il rapper campano si è fatto notare sul palco dell’Ariston con il brano Ossessione, diventato rapidamente uno dei pezzi più discussi della gara.

Ma oltre alla musica, a colpire molti sarebbe stata anche la sintonia nata dietro le quinte proprio con Ema Stokholma.

Lei, elegante e sempre impeccabile nel racconto radiofonico del Festival, è da anni uno dei volti più amati dell’universo Sanremo. Ironica, intelligente, spontanea, Ema ha costruito negli anni un rapporto molto forte con il pubblico, soprattutto grazie alla sua autenticità ed è forse proprio questa naturalezza ad aver creato un’intesa immediata con Samurai Jay durante le tante interviste e i momenti condivisi nei giorni della kermesse.

Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale anche se i fan aspettano trepidanti qualche nuovo indizio.

Ema Stockholma, l’amore ritrovato con Gabriele Striccio

Secondo i rumors lanciati dal giornalista Sandro Pirrotta, Ema Stokholma e Samurai Jay avrebbero iniziato a frequentarsi in modo discreto proprio durante il Festival, scegliendo però di vivere tutto lontano dai riflettori. Nessuna foto insieme fuori dagli impegni ufficiali, nessun indizio social troppo evidente, ma una complicità che non sarebbe sfuggita a chi ha lavorato dietro le quinte dell’evento.

Naturalmente al momento non esiste alcuna conferma da parte dei diretti interessati e forse è proprio questo silenzio ad alimentare ancora di più il gossip visto che viviamo in un un’epoca in cui molte coppie vip scelgono di raccontarsi immediatamente sui social mentre Ema e Samurai Jay sembrano invece preferire la discrezione.

In realtà Ema Stokholma avrebbe già ritrovato l’amore accanto al coreografo Gabriele Striccio, ballerino e coreografo attivo nel panorama delle arti performative italiane, dopo la fine della lunga relazione con Angelo Madonia, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Anche in questo caso tuttavia non c’era stata nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, anche se i rumors raccontavano di una frequentazione appena nata che avrebbe riportato serenità nella vita della conduttrice.

Nel frattempo i fan si dividono, c’è chi spera che tra loro ci sia davvero qualcosa di speciale tra Ema e Samurai e chi invece pensa si tratti soltanto di una bella amicizia nata durante il Festival. Nel frattempo Ema Stokholma prosegue la sua carriera in radio, speaker fissa della trasmissione Radio2 Social Club, mentre Samurai Jay conferma il suo periodo d’oro e il 27 aprile ha lanciato il nuovo album che ha deciso di chiamare con il suo nome originale, ovvero Amatore.