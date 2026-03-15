Sanremo Top, le pagelle del 14 marzo: Conti si sbottona (6), Sal Da Vinci conquista le vip (9) e Serena Brancale non decolla (6)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Carlo Conti

Anche nella serata di sabato 14 marzo è andata in onda su Rai1 la seconda puntata dello speciale dedicato al Festival 2026, ovvero Sanremo Top. Al timone della trasmissione come sempre Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di quest’anno, che ha portato nuovamente in tv i protagonisti della kermesse canora, affiancato dalla simpatia travolgente di Nino Frassica.

Presenti anche i protagonisti del “prima” e “dopo” Festival, ovvero Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani, Carolina Rey, Manola Moshley e Ema Stokholma conduttrici del PrimaFestival e, naturalmente, Nicola Savino anima del DopoFestival,

Con loro ovviamente anche gli artisti in gara all’Ariston, dal contesissimo Sal Da Vinci a Serena Brancale passando per J-Ax e Sayf. Tra un’esibizione, uno sketch e la consueta classifica, il ritmo del programma continua però ad essere un pochino lento e prevedibile e il risultato finale sà di “già visto”.

Sanremo Top, Sal Da Vinci prenotato per i matrimoni vip (9)

Il Festival di Sanremo è finito ormai da qualche settimana, ma ha lasciato dietro di sè un’atmosfera che continua a vivere grazie a Sanremo Top, lo speciale televisivo di Rai1 condotto da Carlo Conti che ha riportato sul palco i protagonisti della kermesse, per rivivere i momenti più iconici dell’edizione 2026.

La puntata del 14 marzo, seconda e ultima di questo inedito spin off, è stata una sorta di festa finale, un’occasione per tirare il fiato dopo le emozioni dell’Ariston e guardare con più leggerezza a tutto quello che è successo durante il Festival. Tra battute, esibizioni e qualche gag, la serata ha regalato al pubblico un mix di nostalgia e intrattenimento, pur senza brillare per originalità, ma facendo comunque ottimi ascolti.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Sal Da Vinci: il vincitore del Festival continua infatti a riscuotere grande successo e ad essere onnipresente in tv e in radio, ma anche sui social, e ha dato appuntamento all’Eurovision dove rappresenterà l’Italia.

La sua Per sempre sì ha anche conquistato parecchie celebrità tra cui Ilary Blasi e persino Mara Sattei che, proprio ai microfoni di Ema Stokholma ha rivelato che le piacerebbe chiamare Sal per cantare al suo matrimonio, visto che ha da poco ricevuto la famosa proposta dal suo fidanzato.

Sal Da Vinci e Sayf rivivono l’emozione della finale (9)

La vittoria di Sal Da Vinci è stata uno dei momenti più visti e discussi del Festival di Sanremo 2026 e, durante la serata finale di Sanremo Top, Carlo Conti ha voluto far rivivere ai due artisti protagonisti del rush finale l’emozione dell’ultimo annuncio, quello decisivo.

Così Sal Da Vinci e Sayf, secondo classificato all’Ariston, si sono ritrovati a condividere nuovamente il palco per rivivere quell’emozione, finalmente liberi dall’ansia e dal batticuore. E la conclusione è stata la più bella: un lungo abbraccio pieno di ammirazione reciproca.

Carlo Conti si sbottona e ritorna sui famosi jeans di Samuray Jay (6)

Se c’è qualcuno che sa gestire polemiche e momenti imbarazzanti con ironia, quello è Carlo Conti. Durante la puntata di Sanremo Top il conduttore ha ripreso uno dei piccoli casi mediatici nati durante il Festival: la famosa battuta sui jeans di una ballerina che aveva accompagnato l’esibizione del rapper Samurai Jay.

All’epoca il commento aveva fatto il giro dei social e Conti, rivolgendosi scherzosamente alla moglie seduta in platea, aveva detto qualcosa sui pantaloni decisamente audaci della ballerina. Una frase che qualcuno aveva trovato divertente e qualcun altro un po’ fuori luogo.

Durante lo speciale televisivo il conduttore ha deciso di affrontare la questione con ironia e quando Samurai Jay è tornato sul palco, Conti gli ha chiesto ridendo perché questa volta non avesse portato “i famosi jeans”, trasformando la questione in un simpatico siparietto televisivo.

Nino Frassica anima la serata ricordando le canzoni perdute di Sanremo (7)

Quando c’è Nino Frassica in scena, lo spettacolo è garantito e anche durante la seconda serata di Sanremo Top l’attore e comico ha tirato fuori una serie di vere e proprie “perle” provenienti dall’archivio delle canzoni scartate dal Festival di Sanremo, regalando al pubblico un momento esilarante.

Tra i brani più curiosi spunta quello presentato anni fa da un giovanissimo Massimo Ranieri, appena tredicenne e con un nome d’arte diverso, ma anche il rap firmato da padre Maurizio e l’improbabile Ma che calze vuoi? di Rick Samaritano. In mezzo a questa collezione surreale è saltato fuori anche un ricordo degli anni ’80: It’s ok, it’s all right, brano inciso da Carlo Conti quando faceva il dj.

Serena Brancale, la classifica non la preoccupa (6)

Una delle canzoni più attese del Festival di Sanremo era senza dubbio quella di Serena Brancale che però, nonostante le previsioni positive, non era entrata nella top 10. E i dati sulle classifiche del suo brano, mostrati da Carlo Conti durante la serata, hanno confermato questo successo disatteso, con la canzone che non sta decollando neanche dopo la fine del Festival.

La cantante però non è sembrata affatto turbata, al contrario, si è detta felice dell’esperienza vissuta e soprattutto orgogliosa di aver portato sul palco un pezzo molto personale e intimo. Delle classifiche, in fondo, preferisce non preoccuparsi troppo: “Se fai musica davvero certe cose non le devi nemmeno guardare” ha dichiarato.

Nayt, il rapper che rompe gli stereotipi (7)

A volte la realtà smentisce i cliché e, parlando di Nayt, qualcuno ha osservato che forse i rapper sono molto più normali e sensibili di quanto spesso vengano raccontati. Un esempio? Durante la settimana di Sanremo il cantante ha trovato un gattino abbandonato e non ci ha pensato due volte a salvarlo e, una volta rientrato a Roma, portarlo a casa con sé. A raccontarlo è stato Nicola Savino, rivelando un lato tenero e inatteso dell’artista che ha conquistato il pubblico.

La classifica finale mischia le carte e non convince (5)

Al di là dell’idea di far risentire al pubblico ancora una volta le canzoni sanremesi, il vero obiettivo di Sanremo Top sarebbe dovuto essere mostrare al pubblico come stanno davvero andando le canzoni uscite dal Festival. Nella pratica, però, le classifiche sono state archiviate in pochi minuti all’inizio della puntata, quasi come se fossero una formalità da sbrigare in fretta e la Top 20 Fimi presentata in studio ha lasciato in sospeso più di qualche dubbio.

Nella seconda ed ultima serata infatti, la classifica finale ha rivelato anche i nomi di Achille Lauro, Olly e Geolier che non hanno nulla a che fare con Sanremo 2026. È vero che la maggior parte dei brani arriva proprio dal Festival appena concluso, ma mescolare le hit del momento con quelle di artisti reduci da altre edizioni è sembrato un modo per mascherare un po’ la classifica per dargli un’importanza maggiore.