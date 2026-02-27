La classifica di Sanremo 2026: quali sono i brani più ascoltati in radio e streaming

Quali sono i brani di Sanremo 2026 più amati in radio e streaming? La classifica completa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Masini e Fedez

La classifica di Sanremo 2026 passa anche attraverso i brani più ascoltati in radio e streaming. Un modo per scoprire le canzoni che hanno colpito i telespettatori e che si candidano non solo a vincere la kermesse, ma anche a scalare le classifiche nei prossimi mesi.

La classifica di Sanremo 2026 in streaming

Chi vincerà Sanremo 2026? In attesa di scoprirlo Spotify ha diffuso la classifica con i brani di Sanremo 2026 più ascoltati in streaming. La canzone che ha conquistato il pubblico, almeno per ora, è Male necessario di Fedez e Marco Masini. Il duo si conferma una garanzia dopo che già lo scorso anno aveva scalato le classifiche con la cover di Bella stronza.

In seconda posizione troviamo Sayf con Tu mi piaci tanto, consolidando il suo ruolo di sorpresa del Festival. Subito dietro troviamo Nayt con Prima che. Quarta Ditonellapiaga con il tormentone Che fastidio!

Male necessario (Fedez & Marco Masini) Tu mi piaci tanto (Sayf) Prima che (Nayt) Che fastidio! (Ditonellapiaga) Labirinto (Luchè) Qui con me (Serena Brancale) Ossessione (Samurai Jay) Stupida Fortuna (Fulminacci) I romantici (Tommaso Paradiso) Magica Favola (Arisa) Per sempre sì (Sal Da Vinci) Italia Starter Pack (J-Ax) Poesie Clandestine (Lda, Aka 7even) Animali notturni (Malika Ayane) Ti penso sempre (Chiello) Stella Stellina (Ermal Meta) Sei tu (Levante) Uomo che cade (Tredici Pietro) Prima o poi (Michele Bravi) AI AI (Dargen D’Amico) Le cose che non sai di me (Mara Sattei) Ogni volta che non so volare (Enrico Nigiotti) Resta con me (Bambole di pezza) Avvoltoi (Eddie Borck) Voilà (Elettra Lamborghini) La felicità e basta (Maria Antonietta, Colombre) Naturale (Leo Gassmann) Il meglio di me (Francesco Renga) Ora e per sempre (Raf) Opera (Patty Pravo)

La classifica di Sanremo 2026 in radio

EarOne invece svela qual è la classifica dei brani più ascoltati in radio fra quelli portati all’Ariston da Carlo Conti. A dominare in questo caso è Che fastidio! di Ditonellapiaga, con la conferma di una canzone che sarà presto una hit. Troviamo poi I romantici di Tommaso Paradiso e al terzo posto Fedez e Marco Masini. Quarto e quinto posto per Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì e Fulminacci con Stupida sfortuna.

Che fastidio! (Ditonellapiaga) I romantici (Tommaso Paradiso) Male necessario (Fedez & Marco Masini) Per sempre sì (Sal Da Vinci) Stupida sfortuna (Fulminacci) Italia Starter Pack (J-Ax) Animali notturni (Malika Ayane) Tu mi piaci tanto (Sayf) La felicità e basta (Colombre & Maria Antonietta) Qui con me (Serena Brancale)

Chi vincerà Sanremo 2026: i pronostici

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? In attesa della quarta serata sono già usciti i pronostici dei bookmakers. Secondo OddsChecker, aggregatore di siti di scommesse, a vincerà sarà il duo composto da Fedez e Marco Masini con il brano Male necessario. La loro vittoria è quotata a 3.0, segue Serena Brancale con 3.5. Troviamo poi Arisa a 7, Sal da Vinci a 10, ma anche Tommaso Paradiso a 11 e infine Sayf a 21. Sempre secondo i bookmakers la cantante che ha meno possibilità di vincere è Elettra Lamborghini, la sua vittoria infatti è quotata a 351.