Prima puntata conclusa e Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e Can Yaman, ha svelato le prime posizioni della classifica. Un parziale che fa sognare

IPA Sanremo 2026, la classifica parziale della prima puntata

Una prima puntata di Sanremo 2026 che deve ringraziare fortemente Laura Pausini. Il personaggio divisivo, per alcuni, ha tenuto in piedi questo ultimo esordio di Carlo Conti. Fosse stato per il direttore artistico, infatti, la conduzione sarebbe proseguita dritta, liscia e senz’anima.

Si sono esibiti tutti gli artisti, ovvero 30 Big, mentre le Nuove Proposte troveranno spazio per la prima volta nella seconda puntata. Online i fan si scatenano di già e, di fatto, qualche preferito si intravede chiaramente. Non c’è però Televoto in questa prima serata. Ecco, dunque, le prime 5 posizioni in classifica, dettate dal voto combinato della Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

La classifica della prima serata

Da casa tutti si sono divertiti a creare la propria classifica, sulla base di gusti personali ed esperienza del “metodo Sanremo”. Ci sono infatti alcuni tipi di brani che, tendenzialmente, vengono premiati più di altri all’Ariston, per musicalità, testo e altro.

Per quanto tutto ciò non rappresenti una chiara previsione del gran finale di sabato, è di certo un indizio importante. Ecco chi si è classificato nelle prime cinque posizioni dopo la prima puntata di Sanremo 2026:

Arisa;

Fulminacci;

Serena Brancale;

Ditonellapiaga;

Fedez e Masini.

Un quintetto decisamente interessante, che ha tutte le carte in regola per restare quasi intatto fino alla finale. Di certo il Televoto inciderà molto e potrebbe cambiare alcuni equilibri ma, di fatto, i commenti sui social paiono rispecchiare la visione delle tre giurie impegnate in questa prima serata.

Nuovamente in alto Fedez, che sogna un trionfo che quest’anno è quotato dalla stampa ma decisamente meno dalla massa di ascoltatori. Di certo è bello vedere come stavolta, a differenza degli ultimi anni, ci siano tre donne lì in alto. Per il trionfo finale potrebbe dunque rivelarsi una sfida al femminile, con Serena Brancale che oggi, dopo l’esibizione emotiva regalata, pare un po’ in vantaggio.

Sanremo 2026, i Big in gara

1. Ditonellapiaga – Che fastidio!

2. Michele Bravi – Prima o poi

3. Sayf – Tu mi piaci tanto

4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

5. Dargen D’Amico – AI AI

6. Arisa – Magica favola

7. Luchè – Labirinto

8. Tommaso Paradiso – I Romantici

9. Elettra Lamborghini – Voilà

10. Patty Pravo – Opera

11. Samurai Jay – Ossessione

12. Raf – Ora e per sempre

13. J-Ax – Italia starter pack

14. Fulminacci – Stupida sfortuna

15. Levante – Sei tu

16. Fedez & Masini – Male necessario

17. Ermal Meta – Stella stellina

18. Serena Brancale – Qui con me

19. Nayt – Prima che

20. Malika Ayane – Animali notturni

21. Eddie Brock – Avvoltoi

22. Sal Da Vinci – Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro – Uomo che cade

25. Bambole di Pezza – Resta con me

26. Chiello – Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Francesco Renga – Il meglio di me

30. LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine