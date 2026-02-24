Le anticipazioni della prima serata di Sanremo 2026

IPA Laura Pausini

Sanremo 2026 al via: inizia oggi 24 febbraio il Festival, con la conduzione di Carlo Conti e la co-conduzione di Laura Pausini. La prima serata del Festival, stando alle anticipazioni circolate nei giorni scorsi, è profondamente legata a colui che ha reso Sanremo ciò che è oggi: Pippo Baudo. Si esibiscono i 30 Big in gara.

Sanremo 2026, le anticipazioni della prima serata

C’è grande fermento per la primissima serata del Festival di Sanremo 2026: dopo mesi di anticipazioni, indiscrezioni e annunci, i Big salgono finalmente sul palco dell’Ariston. Questa edizione, la settantaseiesima del Festival, è la prima senza Pippo Baudo, ed è a lui che il Festival è interamente dedicato, su volere di Carlo Conti. A giudicare questa sera troviamo la giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il 24 febbraio si esibiscono i Big in gara al completo (la seguente lista non è, per il momento, in ordine di apparizione, e verrà aggiornata dopo la consueta conferenza stampa):

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – Ai ai

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez e Marco Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Gli ospiti e i co-conduttori

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è condotta da Carlo Conti e Laura Pausini con Can Yaman. L’attesissimo ospite è Tiziano Ferro: sale sul palco per celebrare i 25 anni di Xdono, il brano che lo ha portato al successo nel lontano 22 giugno 2001. Oltre al medley dei classici del repertorio di Ferro, si esibisce per la prima volta dal vivo con Sono un grande, il nuovo singolo. Ma non ci sarà solo Ferro ad allietare gli spettatori. Prevista infatti la performance di Max Pezzali sulla nave Costa Toscana, mentre Gaia si esibisce dal Suzuki Stage di Piazza Colombo (il conduttore del Suzuki è Daniele Battaglia).

Il Festival inizia subito dopo il PrimaFestival, il programma che dà la linea al conduttore, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, intorno alle 20.40. Nella prima serata, così come quella dedicata alle cover (venerdì 27 febbraio) e la finale (sabato 28 febbraio), si andrà più lunghi, vista l’esibizione di tutti e 30 i Big: la chiusura potrebbe essere intorno alle ore 01:30. Conti, in ogni caso, ha già anticipato alla sala stampa durante la prima conferenza che cercherà di recuperare tempo per non concludere troppo tardi, anche per dare la linea al DopoFestival, condotto da Nicola Savino. Tutto è ormai pronto: la Settimana Santa è entrata ufficialmente nel vivo.