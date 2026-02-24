Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Tiziano Ferro

L’attesa è finita: inizia finalmente il Festival di Sanremo 2026. Con un piccolo ritardo per lasciar spazio alle Olimpiadi invernali, si inizia martedì 24 febbraio, per decretare il vincitore il sabato successivo. Alla conduzione, forse per l’ultima volta, Carlo Conti, eccezionalmente affiancato da Laura Pausini, che lascia il microfono per vestire i panni di co-conduttrice ufficiale.

La prima serata lascerà scoprire al pubblico tutte le 30 canzoni in gara, nel corso della puntata si esibiranno tutti i Big di quest’edizione. Le esibizioni canore saranno intervallate dalle performance di grandi ospiti che, questo martedì, per restare in tema, arriveranno proprio dal mondo della musica. Ecco la scaletta completa, ancora in aggiornamento…

I cantanti in scaletta a Sanremo 2026

La prima serata di Sanremo 2026 è a dir poco ricca e saranno tutti e 30 i Big in gara ad esibirsi, presentando al pubblico la canzone con cui sperano di vincere il Festival. Ecco tutti i cantanti che scenderanno la scalinata dell’Ariston, in attesa dell’ordine esatto di uscita, che sarà comunicato a poche ore dalla messa in onda:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – Ai ai

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui con me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

Il co-conduttore della prima serata

Folta la squadra di co-conduttori messa su da Carlo Conti per quello che potrebbe essere il suo ultimo Festival di Sanremo da direttore artistico. Ad aprire le danze è uno dei volti più amati della televisione. Al fianco di Conti e di Laura Pausini, sul palco dell’Ariston arriva Can Yaman. L’attore turco, sex symbol di tutte le mamme d’Italia, supera il recente scandalo dell’arresto e, forte del successo ottenuto nel ruolo di Sandokan, è pronto a diventare ancor più nazionalpopolare.

Gli ospiti di martedì 24 febbraio

Protagonista assoluta di questa prima serata di Festival è la musica. Sono tutti cantanti i super-ospiti di martedì 24 febbraio. A Sanremo torna Olly, il giovane cantautore genovese vincitore della scorsa edizione con il romantico brano Balorda Nostalgia. Olly si esibirà dal palco galleggiante della Costa Toscana, che resterà ormeggiata al porto di Sanremo per l’intera durata della kermesse.

Sulla grande nave da crociera, per tutte e 5 le serate del Festival – dunque anche stasera, troveremo anche uno dei più amati della musica italiana: il cantante simbolo dei millennial Max Pezzali, che torna a Sanremo da super-ospite dopo la non così positiva esperienza da cantante in gara. Mentre la frizzante Gaia animerà il palco di piazza Colombo del Suzuki Stage. Ultimo ma non ultimo, a 6 anni di distanza dall’ultima esperienza (come co-conduttore) all’Ariston, al Festival torna l’amatissimo Tiziano Ferro.