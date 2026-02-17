Sanremo 2026, Bambole di Pezza cantano Resta con me. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Alla loro prima esperienza sul palco del Teatro Ariston, le Bambole di Pezza arrivano con un’identità chiara: animo rock, presenza femminile forte e un’idea di band che parte dall’unione prima ancora che dalla musica.

Il loro progetto è un collettivo compatto che ha sempre fatto della condivisione il suo tratto distintivo. A Sanremo 2026 portano Resta con me, una canzone che rispecchia proprio questo spirito e che parla di restare unite, di attraversare le difficoltà insieme e di trovare forza nei legami dentro e fuori dal palco.

Resta con me è una canzone che nasce dall’idea di restare anche quando, forse, sarebbe più semplice prendere le distanze. Le Bambole di Pezza, gruppo rock in gara al Festival di Sanremo 2026, partono da lì: dal legame, dalla scelta di stare insieme e dalla forza che nasce proprio nei momenti di difficoltà.

Parlando del pezzo hanno raccontato: “Parla del coraggio di restare uniti soprattutto nei momenti di difficoltà. Sostenendosi a vicenda si può arrivare davvero ovunque e direi che questa ne è la prova”, spiegano. Un messaggio che riflette la loro esperienza diretta: un percorso condiviso e costruito passo dopo passo.

Il brano si inserisce anche in un contesto più ampio, legato al presente. “È un periodo non semplice a livello di società: ci sono tante guerre e conflitti. La gente è molto intristita. Una canzone sullo stare uniti pensiamo sia uno dei concetti fondamentali. Poi è anche la nostra storia”.

Dentro Resta con me c’è quindi una doppia lettura: personale e collettiva. Da una parte il racconto di un legame, dall’altra un invito a non isolarsi, a cercare connessioni quando tutto sembra frammentarsi.

E non è un caso che questo tema arrivi proprio da una band. “Fare progetti con altre persone non è semplice, ma può essere molto gratificante”. Una frase che racconta bene cosa significhi lavorare insieme e che, in fondo, riassume anche il cuore della canzone.

Bambole di Pezza, il testo di “Resta con me”

Il testo di Resta con me pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia

E a volte per cambiare tutto basta una parola

Per diventare ciò che sono ho camminato sola

Sono una donna che non guarda in faccia niente

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente

Quando ti senti stanca dalle delusioni

E l’unica certezza sono le canzoni

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi

Vissuto vite che non sai, se immaginarti

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi

E ho visto uomini di strada, tornare onesti

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa

Una ragazza una chitarra, e una tempesta

Questi non sanno cosa provo dentro

Come una foglia sempre stata al vento

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così

Con il cuore in gola senza lacrime e paura

Con le braccia aperte per gridare

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me

E allora dimmi

Se conosci un modo

Per dimenticare i guai

Per noi che siamo stati

Sempre appesi a un filo

Aspettami nell’alba di questo mattino

Ho superato anni come questi

E avrei voluto dirti

Resta con me

In questi tempi di odio

Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà

Adesso sono io a dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia

Resta con me, resta con me