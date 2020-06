Chi è Eva Nestori, la compagna di Michele Riondino

editato in: da

Eva Nestori è la compagna di Michele Riondino, attore noto per essere il protagonista della fiction Il Giovane Montalbano. Galeotto è stato proprio il set della serie tv dedicata alla giovinezza del Commissario più amato d’Italia. Nel corso delle riprese, la coppia si è innamorata. Chi è la donna che ha conquistato il cuore dell’attore tarantino, che ha compiuto 41 anni lo scorso mese di marzo? Eva Nestori è una celebre make up artist.

Con alle spalle un percorso di studi presso l’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma – si è focalizzata sull’indirizzo estetico e cine-teatrale – lavora da quasi 20 anni nel mondo dello spettacolo ed è make up artist di fiducia di molti Vip. Come rivelato dalla Nestori stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Extramagazine, la loro storia ha avuto inizio più o meno un anno prima dell’uscita della fiction.

In quel periodo, Riondino non era ancora tanto famoso. Per questo motivo, sono riusciti, come coppia, a imparare a gestire da zero la notorietà dell’attore tarantino, che ha esordito sul grande schermo davanti alla macchina da presa di Eleonora Giorgi in Uomini & donne, amori & bugie (film del 2003) e in tv con Compagni di Scuola nel 2001.

L’incontro sul set della fiction Il Giovane Montalbano non è stato il primo tra loro. Eva Nestori e Michele Riondino si erano infatti conosciuti all’inizio degli anni 2000. Ai tempi, però, erano entrambi impegnati. Dieci anni dopo, con entrambe le storie precedenti finite, c’erano tutti i presupposti per la scintilla e così è stato. Eva Nestori – comparsa più volte sui red carpet al fianco del compagno negli ultimi anni – e Michele Riondino si sono innamorati e hanno costruito la loro famiglia.

Nel 2014, Eva ha dato alla luce Frida. Il 28 aprile 2020 è invece arrivata la secondogenita, la piccola Irma. Michele Riondino ha parlato del grande amore della sua vita nel corso di un’intervista a Vanity Fair. In questa occasione, ha confessato che il segreto della loro felicità risiede nel non essere amici su Facebook, nel portare la stessa taglia di vestiti – Riondino indossa le salopette della Nestori e lei le magliette rock dell’attore – e nel non parlare mai di matrimonio.