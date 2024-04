Chi è Michele Savoia, da Pongo di Me contro Te a Hollywood

Fonte: IPA Michele Savoia

Un attore poliedrico, in grado di spaziare dal teatro al cinema, passando per la televisione. È Michele Savoia, giovane interprete diventato popolare nei panni di Pongo nel film di Lui e Sofì Me contro Te-La vendetta del Signor S. Ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico fino a quando Savoia non è approdato a Hollywood, grazie al film Ferrari accanto a Penelope Cruz e Adam Driver.

Chi è l’attore Michele Savoia, la carriera

Pugliese, classe 1989, Michele Savoia si è formato presso l’Eutheca – European Union Academy Of Theatre And Cinema dove ha conseguito il diploma triennale e dove ha sostenuto anche gli esami della London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Oltre alla recitazione ha studiato canto e danza.

Dopo gli studi ha lavorato parecchio a teatro, affiancando attori come Tosca D’Aquino, Anna Mezzamuro, Giorgia Wurth, Francesco Venditti, Paola Minaccioni. Nel 2020 è arrivata la grande popolarità con il ruolo di Pongo nei film dei Me contro Te. Nei panni del terribile assistente del Signor S, Savoia ha preso parte a quattro pellicole insieme a Lui e Sofì, gli youtuber più amati dai bambini.

Allo stesso tempo Michele Savoia si è dato da fare in televisione: è apparso, ad esempio, nella fiction Rai Imma Tataranni-Sostituto procuratore e e in Più forti del destino. Nel 2024 è nel cast de Il clandestino, la serie tv con protagonista Edoardo Leo. Savoia ha lavorato inoltre nel film di Michela Andreozzi Brave ragazze.

Tra un impegno e l’altro è arrivata una prestigiosa partecipazione per Michele Savoia, quella nel film hollywoodiano Ferrari, dove presta il volto a Carlo Chiti. “Un sogno talmente lontano e impossibile che ancora non ci credo. Sono stato diretto da un regista come Mann, di cui amo tutti i suoi film, e ho recitato al fianco di grandi attori internazionali”, ha detto in un’intervista riferendosi a Penelope Cruz, Adam Driver, Patrick Dempsey, Shailene Woodley.

“Non è stato solo un sogno ad occhi aperti, ma anche una bella sfida. Quando ho inviato il primo self tape come provino non pensavo mi avrebbero scelto per incontrare Mann. E, invece, è accaduto. – ha aggiunto – Dal vivo mi ha fatto grandi complimenti e mi ha preso. Per me è stata l’occasione per lavorare in grande, in Italia si trovano raramente produzioni così imponenti”.

La vita privata dell’attore Michele Savoia

Michele Savoia ha ammesso che non è stato facile far accettare alla sua famiglia la voglia di affermarsi nel mondo dello spettacolo: “Sono andato via di casa, anche litigando bruscamente con i miei genitori che inizialmente non capivano le mie scelte (o semplicemente ne avevano paura). Ho imparato che avere coraggio ed entrare nella crisi (nei termini in cui ne parlava Einstein) è bellissimo, proficuo e porta ad una conoscenza di sé molto più grande, permettendo di ingrandire i tuoi orizzonti”, ha confidato l’attore.

Michele Savoia è single, come confidato dallo stesso artista a Caterina Balivo durante un’ospitata a La volta buona su Rai1. Non si conoscono relazioni passate dell’attore, che ha però voglia di vivere un amore importante e travolgente. Savoia non è mai stato sposato e non ha figli.