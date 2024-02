Vittoria di Savoia, look animalier alla sfilata di Michael Kors

Nei giorni clou della Fashion Week di New York, Vittoria di Savoia porta un look animalier che sottolinea la sua indiscussa presenza nel mondo della moda

Fonte: IPA Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia, con il suo look animalier alla sfilata di Michael Kors, si conferma non solo come un’icona di stile ma anche come un esempio di come la moda possa essere un potente mezzo di espressione personale e di affermazione. La sua capacità di mescolare eleganza, audacia e significati più profondi attraverso le sue scelte di stile la rende un modello da seguire per donne di tutte le età, incoraggiandole a trovare la propria voce nel mondo della moda e oltre.

Eleganza indomabile: il look animalier di Vittoria di Savoia

A pochi giorni dalla scomparsa del nonno paterno a Ginevra, Vittorio Emanuele di Savoia, la principessa non ha perso l’occasione di volare a New York per gli ultimi giorni delle sfilate Autunno Inverno 2024/2025, dimostrando una resilienza e una passione per la moda che va oltre gli eventi della vita personale. La sua presenza allo show di Michael Kors è stata un chiaro segnale di questa sua indole, evidenziando come Vittoria di Savoia, look dopo look, continui a essere un punto di riferimento nel panorama fashion internazionale.

Fonte: IPA

Fonte: IPA

L’erede al trono e figlia di Emanuele Filiberto, giovane e intraprendente, ha scelto per l’occasione un completo che parla la lingua dell’audacia e dell’eleganza: un cappotto sfiancato con spacchi e una blusa dalle maniche a campana, adornata da un motivo leopardato a “macchie grandi”, che si sposava perfettamente con un denim a campana nero. Gli accessori scelti, una cintura gioiello e una clutch portata a mano, hanno impreziosito ulteriormente il look, conferendo un tocco di unicità e sofisticatezza. La sua scelta di una manicure bianco latte e di un trucco che metteva in risalto le gote con un fard generoso, insieme a dei capelli mossi e voluminosi che ricordavano la criniera di un leone, hanno completato l’ensemble, rendendola non solo una principessa tra la folla ma una vera forza della natura. Questo look, in particolare l’acconciatura, è diventato immediatamente un punto di riferimento e ispirazione per le appassionate di moda e bellezza.

Fonte: IPA

La sfilata di Micheal Kors chiude in bellezza la NYFW

La New York Fashion Week si è conclusa in grande stile con la presentazione dell’ultima collezione Autunno-Inverno 2024/25 di Michael Kors, che ha riportato in auge il glamour classico con un tocco di modernità ispirato dalla figura più emblematica nella vita dello stilista: sua nonna Beatrice. Questo evento non solo ha suggellato la settimana della moda con un richiamo nostalgico all’eleganza senza tempo, ma ha anche dimostrato come i classici possano essere reinterpretati in chiave contemporanea per continuare a incantare e ispirare.

Michael Kors ha rivelato come il punto di partenza per questa straordinaria collezione sia stato l’abito da sposa in satin di sua nonna Beatrice, scoperto nel guardaroba di sua madre dopo la sua scomparsa nel 2023. L’abito, risalente al periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, ha ispirato una serie di abiti in raso, eleganti vestiti da sera e negligé curatissimi che incarnano un glamour decisamente newyorkese. La sorpresa di Kors nel trovare l’abito conservato tra vecchi vestiti riflette la magia di un’eredità che trascende il tempo, dando vita a una collezione che esprime solidità, assertività e una bellezza atemporale.

Fonte: IPA

Fonte: IPA

La collezione Autunno-Inverno 2024/25 di Michael Kors è un omaggio alla moda senza tempo: lussuosa, raffinata e profondamente urbana. Tra i pezzi chiave spiccano le lingerie dal taglio asimmetrico, abilmente abbinate a tailleur rigorosi e stretti, e splendide gonne in denim asimmetriche, accostate a bomber in shearling e top in cashmere a coste senza maniche. Questa fusione tra classico e contemporaneo riflette l’abilità di Kors di mantenere viva la tradizione, pur rispondendo alle esigenze di un pubblico moderno che cerca nel vestire un equilibrio tra comfort e stile.