Fonte: Getty Images Vittorio Emanuele di Savoia con Marina Doria e il figlio Emanuele Filiberto nel 2003

Vittorio Emanuele di Savoia è morto. Il figlio dell’ultimo Re d’Italia si è spento a 86 anni (quasi 87), nella sua residenza di Ginevra. A darne l’annuncio è la sua Famiglia, che sta organizzando le esequie, mentre non sono note le cause della sua scomparsa. “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”, si legge nella nota della Real Casa di Savoia.

