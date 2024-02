Chi è Lorenzo Orsini il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Vittorio Emanuele di Savoia

Il 3 febbraio, il mondo ha salutato Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, e di Maria José. Una figura storica con un passato ricco di eventi e curiosità che ancora oggi attira l’attenzione del pubblico. Tuttavia, tra le ombre della sua eredità, spunta la controversa questione del presunto figlio illegittimo, Lorenzo Orsini, che ha fatto scalpore nei media solo due anni fa.

Fonte: IPA

Chi è Lorenzo Orsini, vita privata e la carriera da rapper

Lorenzo Orsini, apparentemente 24enne, anche se la sua data di nascita rimane avvolta nel mistero, è una figura di rilievo nella scena musicale italiana. Originario di Formigine, provincia di Modena, Lorenzo ha costruito una solida reputazione nel mondo della musica. Con un seguito di oltre 116mila fan su Instagram, Lorenzo è un rapper di professione, noto per le sue collaborazioni con vari artisti di spicco nel panorama del rap italiano. Tra i suoi successi, ha avuto l’onore di aprire i concerti di artisti del calibro di Ghali, Gue Pequeno e Achille Lauro. Nel corso dell’estate 2021, è stato associato sentimentalmente a Marialaura De Vitis, ex partner di Paolo Brosio.

La storia legata a Lorenzo Orsini ha destato notevole attenzione quando alcune riviste scandalistiche hanno cominciato a suggerire la possibilità che potesse essere il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Questa rivelazione ha scosso l’opinione pubblica, sebbene fino a quel momento questa possibilità fosse rimasta in gran parte sconosciuta. Secondo le voci circolate, Vittorio Emanuele avrebbe avuto un rapporto con Lorenzo fino ai suoi primi 3 anni di vita, per poi allontanarsi e reincontrare il giovane quando aveva 15 anni.

La madre di Lorenzo è una rinomata avvocatessa che avrebbe seguito questioni legali legate al figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. Vittorio Emanuele, noto per aver sposato Marina Doria nel 1971, avrebbe, secondo queste ricostruzioni, tradito la moglie e concepito un figlio illegittimo quando il primogenito, Emanuele Filiberto, aveva già 30 anni.

Il mistero del presunto figlio illegittimo

Anche Barbara D’Urso, la conduttrice che in passato ha guidato Pomeriggio 5 , era entrata in questo dibattito quando era ancora alla conduzione del programma. Durante una delle trasmissioni, aveva dichiarato: “Ormai è uscita ovunque una notizia discussa da tutti i giornalisti, che stanno cercando Emanuele Filiberto chiedendo informazioni. Lui non vuole commentare la notizia. Se fosse vero sarebbe una notizia choc. Si tratterebbe di un figlio segreto, ma pare che Vittorio Emanuele sia stato molto presente con il ragazzo, che è molto famoso e si occupa di musica. Quindi Emanuele Filiberto potrebbe non essere più il solo principe”.

Le sue parole avevano scatenato l’interesse del pubblico, ma anche un esperto di gossip di spicco, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, aveva sollevato dubbi sulla questione. Alessi aveva affermato: “Questa è una voce che circola da tempo e come giornalista non ho coperto questa notizia perché non avevo il riscontro e perché sono profondamente legato alla famiglia Savoia”. Tuttavia, aveva continuato dicendo: “Io ho parlato con Emanuele Filiberto e dice che assolutamente questa è una bufala. Il ragazzo lo conosco anche bene, è stato anche a casa mia. Lui a me non l’ha detto, mi è stato riferito in maniera molto chiara da persone a lui molto vicine. È però una questione molto delicata…”.

In conclusione, la recente scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia ha riacceso l’interesse su questa intrigante storia. Lorenzo Orsini, il presunto figlio illegittimo, rimane avvolto nell’ombra, suscitando domande senza risposte definitive. Questo episodio, caratterizzato da segreti di corte e scandali, costituisce un capitolo controverso nella storia della famiglia Savoia, che continua a catturare l’attenzione del pubblico anche dopo la perdita del suo patriarca.