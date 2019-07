Milva: età, carriera, marito, figlia

editato in: da

Classe 1939, Maria Ilva Biolcati, nota al grande pubblico come Milva, è una delle cantanti italiane più amate di tutti i tempi.

Ha raggiunto il culmine del suo successo tra gli anni Sessanta e Settanta, dividendo la scena con la sua rivale Mina. Impulsiva, genuina e ribelle, in poco tempo Milva è diventata icona degli anni ’60, rappresentando la leggerezza e la spensieratezza di quel periodo, come solo lei sapeva fare.

Dopo aver studiato canto a Bologna, ha iniziato a esibirsi nei locali notturni con il nome d’arte di Sabrina, è negli anni ’50 però, dopo la partecipazione a un concorso di canto in onda sulla Rai che raggiunge il successo guadagnando l’accesso a Sanremo.

Proprio durante l’edizione del 1961, Milva diventa famosa per la diatriba con la sua collega Betty Curtis, con un gesto, poco signorile, rimasto nella storia.

Da quel momento in poi, la carriera della Biolcati è stata un crescendo: è salita sul palco dell’Ariston per ben quindici volte come concorrente, e altre due in qualità di ospite.

A metà degli anni ’60 però, l’artista ha sentito la necessità di cambiare, da quel momento si è dedicata alla musica leggera e al teatro, conquistando quello tedesco.

La cantante ha poi lasciato la scena pubblica nel 2010 a causa di problemi di salute: Milva ha perso l’uso delle gambe e ha avuto dei problemi di memoria per un lungo periodo, durante il quale si è rinchiusa in se stessa.

Come ha ammesso, una delle cause delle sue malattie risiede nel fatto che, per anni, si è dedicata totalmente al lavoro, trascurandosi.

Non ha trascurato l’amore però. La donna ha vissuto un’importante storia con il regista Maurizio Corgnati, morto a causa di una malattia, da quella relazione è nata Martina, la figlia di Milva.

Il secondo compagno della cantante, Mario Piave, è stato invece assassinato nella sua automobile, quando i due non stavano più assieme.

La Biolcati ha reso note, nel tempo, anche le relazioni con Massimo Gallerani e Luigi Pistilli.

La carriera di Milva è stata davvero intensa, l’artista è stata infatti Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germani, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese. È inoltre, una delle cantanti italiane più famose all’estero.

Oggi la donna all’età di 80 anni, è storica e critica d’arte.