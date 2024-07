Alberto di Monaco stregato da Sabrina Salerno al party anni ’80. Charlene sparisce

Alberto di Monaco in t-shirt arancio per il gala anni '80 organizzato da Stéphanie. Sabrina Salerno seduce in mini dress e Charlene non c'è

Alberto di Monaco è sempre molto impegnato a sostenere le attività delle sorelle. Questa volta tocca a Stéphanie. Per lei il Principe indossa una t-shirt anni Ottanta arancione e si presenta così al gala a tema della Fight Aids Monaco, associazione fondata 20 anni dalla Principessa, dove si sono esibite varie star di quel decennio, tra cui Sabrina Salerno. Ma procediamo con ordine.

Alberto di Monaco accompagna Stéphanie e Charlene sparisce

Alberto di Monaco ha dunque accompagnato sua sorella Stéphanie e le nipoti Camille Gottlieb e Pauline Ducruet alla festa anni Ottanta, organizzata alla Salle des Étoiles per i 20 anni della Fight Aids Monaco, l’associazione impegnata nella lotta contro l’AIDS voluta dalla Principessa.

E come da copione quando ci sono le sorelle di Alberto, Charlene di Monaco si defila. Raramente la Principessa si fa vedere a uno stesso evento in cui ci sono le cognate, specialmente se a organizzarlo sono loro. Charlene non va molto d’accordo con loro.

In particolare con Carolina di Monaco, le due donne non si amano e faticano a comprendersi. In più per anni si sono contese il ruolo di “first lady” del Principato che spetterebbe alla moglie di Alberto, anche se Carolina lo ha ricoperto da quando è morta prematuramente sua mamma Grace Kelly nel 1982.

Altro dettaglio non trascurabile è il tema della festa: gli anni Ottanta. Risulta difficile immaginarsi Charlene indossare qualcosa di stravagante e coloratissimo. Non è proprio nel suo stile. Invece Alberto per le donne della sua famiglia fa questo ed altro.

Alberto di Monaco con la t-shirt arancione

E così ha stupito tutti quando è arrivato nella Salle des Étoiles indossando una t-shirt arancione, colore dell’associazione, sotto il blazer scuro. D’altro canto, il Principe era perfettamente coordinato con le sue accompagnatrici, vestite ovviamente a tema. A cominciare da Stéphanie di Monaco che si è presentata con una giacca rossa dalle spalline strutturate, indossata sopra a una tuta nera con fuseaux e sneaker alte. La Principessa ha tenuto durante la serata un discorso toccante sulle difficoltà di convivere con una malattia come l’AIDS, motivo per cui l’associazione si batte per contrastarla.

Camille Gottlieb in short verde fluo e Pauline Ducruet con gli spacchi

La figlia di Stéphanie, Camille Gottlieb, non è passata certo inosservata con un completo in seta di raso verde fluo, composto da una camicia dai volumi maxi e da degli shorts cortissimi. Mentre ai piedi indossa degli infradito.

Sua sorella Pauline Ducruet è indubbiamente la più raffinata con un abito nero sbracciato con spacchi e bordato da un motivo a catena.

Il concerto di Sabrina Salerno in mini dress cortissimo

La serata è stata allietata da un concerto. Sul palco si sono alternate alcune delle star, icone degli anni Ottanta, come Emile & Images, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader e la nostra Sabrina Salerno.

Sabrina ha incontrato il Principe Alberto e Stéphanie, elegantissima con un tailleur pantaloni color panna e un top a rete scintillante.

Ma per il concerto ha cambiato decisamente look, presentandosi sul palco con un mini dress glitterato che svelava le sue gambe perfette, slanciate da un paio di sandali d’oro con planteau altissimo. La gonna però è talmente corta da mostrare più del dovuto, sfiorando l’incidente osé.

Brava, energica e super sensuale, Sabrina Salerno ha trascinato il pubblico dello Sporting e non ci sono dubbi che abbia incantato il Principe Alberto.