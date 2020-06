Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly identica alla nonna

editato in: da

Camille Gottleib, la nipote di Grace Kelly

Si chiama Camille Gottlieb, è la terza figlia di Stéphanie di Monaco ed è identica a nonna Grace Kelly. I magazine americani l’hanno già definita la vera erede della mitica principessa. Complice un selfie che la ragazza ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram: sguardo languido, grandi occhi azzurri, labbra sensuali e la sigaretta in bocca che però non è piaciuta. Troppo lontana dalla raffinata eleganza dell’ex diva di Hollywood.

Certo, non è facile per la giovane Camille, classe 1998, competere tra le bellezze del principato. A cominciare con la cugina Charlotte Casiraghi, ben più famosa di lei e volto di noti marchi della moda. In realtà le due ragazze si assomigliano molto: stessa fronte alta, sguardo magnetico, labbra carnose. E poi c’è la cugina acquisita Beatrice Borromeo che in fatto di stile è imbattibile. Da non sottovalutare anche la sorrellastra Pauline Ducret, diventata protagonista della cronaca rosa.

Ma la Gottlieb sembra avere quel certo non so che, ereditato da Grace Kelly, che proprio la rende unica. Camille è l’ultima dei tre figli di Stéphanie, la ribelle di Monaco, sorella minore di Carolina e Alberto. I fratelli di Camille sono Luis (nato nel 1992) e Pauline Ducruet (nata nel 1994) nati dal matrimonio tra la principessa e la sua guardia del corpo Daniel Ducruet. I due divorziano nel 1996. Camille nasce nel 1998 dall’amore tra Stéphanie e Jean-Raymond Gottlieb. La ragazza però è esclusa dalla linea di successione al trono perché i suoi genitori non sono mai stati sposati. Anzi il padre non compare nemmeno sul suo certificato di nascita, ma lei sui social lo riconosce apertamente come suo papà. Di lei non si sa molto: ama gli animali e viaggiare ed è impegnata come nonna Grace in attività filantropiche.