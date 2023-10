Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Quando i Grimaldi sono protagonisti, Charlene di Monaco sparisce lasciando da solo Alberto con i suoi parenti. Un cliché che si è ripetuto anche in occasione del Ballo “segreto” organizzato in ricordo di Ranieri e Grace Kelly. Al gala era presente il Principe ma sua moglie non lo ha accompagnato, facendosi sostituire molto volentieri da sua cognata Stephanie. In compenso la Principessa si è scatenata allo stadio facendo il tifo per la Nazionale di rugby sudafricana con non poco imbarazzo del marito. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, il Ballo segreto senza di lei

Il 2023 è un anno particolare per il Principato di Monaco, infatti è il centenario della nascita del Principe Ranieri. La Rocca ha quindi organizzato una serie di eventi per celebrarlo, compreso un Ballo “segreto” (come è stato definito dai media, People compreso).

Fonte: Getty Images

La serata voleva riecheggiare uno degli appuntamenti più glamour di Montecarlo, il Ballo di Mezzanotte. L’evento è stato organizzato da Stephanie di Monaco che ha l’incarico di occuparsi delle celebrazioni per il centenario di suo padre Ranieri. La Principessa si è presentata al ballo con un outfit che era un omaggio a sua madre Grace Kelly. Ha infatti indossato un abito da sera color champagne, con spalline sottilissime che lasciavano scoperte braccia, spalle e parte del décolleté, finemente ricamato sull’orlo della lunga gonna che scende dritta a coprire i piedi.

Stephanie ha scelto come compagni della serata i suoi figli, Camille Gottlieb e Paul Ducret con sua moglie, Marie, che hanno recentemente reso nonna la Principessa per la prima volta. Camille ha sfoggiato un elegante abito da sera color carta da zucchero in tulle con gonna ambia e ricamata e scollatura profonda a cuore. Mentre Marie ha indossato un abito a peplo con arricciatura in vita e cristalli.

Fonte: Getty Images

In ogni caso Charlene di Monaco non era la sola grande assente alla festa. Infatti, mancavano anche Carolina di Monaco e i suoi figli. Se il forfait della moglie di Alberto non ha sorpreso nessuno, perché la Principessa evita di partecipare a quasi tutti gli eventi organizzati dalle cognate. Non si tratta solo di gelosia e malumori, infatti il protocollo prevede un’unica Principessa al gala. Due, se non sono necessarie, cozzerebbero tra loro. E così Alberto si accontenta della compagnia delle sorelle. Nel caso del Ballo segreto, che si è tenuto al Casino, si è deliziato della compagnia di Stephanie con cui ha aperto le danze.

Charlene di Monaco ricompare allo stadio e imbarazza

Charlene però non è sparita. Infatti è ricomparsa al fianco di Alberto allo stadio per sostenere la Nazionale sudafricana di rugby che ha battuto l’Inghilterra, con buona pace di Kate Middleton che questa volta non ha assistito di persona al match.

Fonte: Getty Images

Charlene è arrivata in tribuna con un elegante cappotto nero dallo scollo a sciarpa bianco-nero, firmato dal suo brand preferito Akris. Completano il look, orecchini a cerchio e l’anello di fidanzamento con diamante dal valore inestimabile, mentre i capelli sempre cortissimi sono tornati biondi. La Principessa ha fatto un tifo sfegatato sia durante la partita che dopo nello spogliatoio dove ha incontrato i giocatori. Charlene ha perso la sua solita compostezza e il suo atteggiamento gelido per mostrare il suo lato passionale, con tanto di smorfie e battute che davvero hanno stupito persino suo marito.

Fonte: Getty Images

Alberto infatti è stato fotografato mentre la moglie si complimentava scatenandosi con la squadra. Il Principe aveva un’aria allibita, guardando la Principessa, forse perché non conosceva in lei questo animo così battagliero. Alberto le sta dietro con un certo imbarazzo e mentre lei parla ai giocatori gesticolando e stringendo i pugni la squadra perplesso, arricciando persino le labbra.