Charlene di Monaco: su Instagram la prima foto di Victoire, la nuova Royal Baby

La famiglia reale di Stephanie di Monaco ha dato il benvenuto a una nuova Royal Baby. Lo scorso 4 aprile è nata infatti la prima figlia di Louis Ducruet e di sua moglie, Marie Chevallier, ed è esplosa la gioia a palazzo dopo il lieto annuncio svelato in forma pubblica da Alberto di Monaco. Intanto su Instagram i neo-genitori hanno condiviso il primo, tenero scatto della piccolina e hanno svelato per la prima volta il suo nome: Victoire.

Louis e Marie Ducruet presentano Victoire: il primo scatto della Royal Baby

Si allarga la famiglia reale monegasca con l’arrivo di una principessina, la prima figlia di Louis Ducruet e Marie Chevallier. Il figlio di Stephanie di Monaco e la moglie sono infatti diventati per la prima volta genitori, dando il benvenuto ad una femminuccia lo scorso martedì 4 aprile. I neo-genitori non si erano ancora espressamente palesati dopo il lieto evento, che era stato annunciato in forma pubblica da Alberto di Monaco.

Ora, però, è arrivata la prima foto social della Royal Baby ed è stato anche annunciato per la prima volta il suo nome, dopo averlo conservato per mesi nel silenzio più assoluto. “La nostra piccola famiglia è cresciuta con l’arrivo della nostra piccola Victoire” hanno scritto Louis Ducruet e la moglie Marie su Instagram, condividendo un tenero scatto e presentando al mondo la loro primogenita, Victoire. Il post è stato presto sommerso di like e affettuosi messaggi, mentre a palazzo è esplosa la gioia per l’arrivo di una nuova vita.

Così come i genitori della piccola, anche Alberto di Monaco e Charlene sono al settimo cielo al pensiero di essere diventati prozii. E anche per Stephanie di Monaco le emozioni sono tutte da vivere perché, per la prima volta, è diventata nonna.

Louis e Marie Ducruet: una lunga attesa prima del lieto evento

I dettagli sul lieto evento a palazzo, dal nome alle prime foto della neonata, non erano ancora stati svelati, sino al tenero annuncio di Louis e Marie di poche ore fa. Ma era stato Alberto di Monaco a rompere il silenzio, tenendo un breve discorso sul palco dell’Auditorium Rainier III, dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina“, le sue parole.

Gli ultimi mesi a palazzo sono stati di grande attesa e trepidazione. Era lo scorso novembre quando, attraverso un tenero post condiviso sui social, Louis Ducruet aveva rivelato al mondo che sarebbe presto diventato papà. “Un’avventura sta per iniziare“, aveva scritto, condividendo la gioia con la moglie Marie, sposata nel 2019. A dicembre, poi, era stato dato l’annuncio del sesso del nascituro: Stephanie sarebbe presto diventata nonna (per la prima volta) di una splendida nipotina.

Ora, la prima foto di Victoire, stretta fra le mani dei genitori, che la introducono a un mondo tutto da scoprire e da vivere. La nascita della Royal Baby è un grande evento per il Principato e la famiglia di Stephanie è pronta a godersi appieno la nascita di una nuova vita.