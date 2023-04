Charlene di Monaco, l’annuncio ufficiale: la Royal Baby è nata

Fonte: Getty Images Alberto e Charlene di Monaco

Alberto di Monaco ha annunciato ufficialmente che martedì 4 aprile è nato un nuovo Royal Baby a Palazzo. Lui e Charlene di Monaco sono felicissimi di diventare prozii. Infatti, è venuta al mondo la prima figlia di Louis Ducruet e di sua moglie Marie. Dunque Stéphanie di Monaco è diventata nonna.

Alberto di Monaco dà il lieto annuncio

Charlene di Monaco e suo marito Alberto sono felicissimi per l’arrivo della nipotina. Non a caso il Principe ha voluto annunciare pubblicamente la nascita della bambina. Come riporta Monaco Matin, Alberto ha pronunciato un brevissimo discorso sul palco dell’Auditorium Rainier III dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca. Queste le sue parole: “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina”. Mentre le pronunciava accanto ad Alberto c’era Camille Gottlieb, la sorella minore di Louis Ducruet, che è apparsa orgogliosa di diventare zia.

Louis e Marie Ducruet genitori, Stéphanie di Monaco nonna

Il parto è avvenuto il quattro aprile, mamma e bebè stanno bene. Con questo dolce evento Stéphanie di Monaco è diventata per la prima volta nonna. Ancora il nome della bimba non è stato rivelato né sono state pubblicate foto.

Poiché Louis e Marie Ducruet non sono membri attivi della Rocca, non hanno diritto a un comunicato ufficiale sui profili del Palazzo, ma Alberto ha voluto comunque omaggiare i nipoti condividendo la notizia del lieto evento. I neo genitori, che avevano dato l’annuncio della gravidanza lo scorso novembre, hanno vissuto i mesi della dolce attesa in forma strettamente privata. Anche alla nascita della figlia hanno preferito non condividere subito la notizia e tanto meno le foto del bebè e della neo mamma.

Fonte: IPA

Ma in famiglia sono tutti felici e orgogliosi che sia arrivato una nuova Royal Baby a Palazzo. Anche perché le femminucce sono in minoranza, infatti i figli di Carolina di Monaco hanno più maschietti che bimbe, tanto che quando si vociferava che anche Charlotte Casiraghi fosse incinta del terzo figlio si era addirittura affermato che avrebbe desiderato una bambina, poiché aveva già due figli maschi.

In ogni caso la nascita della bimba è una vera e propria benedizione, attesa da diverso tempo da papà Louis Ducruet che qualche mese fa aveva confidato di non vedere l’ora di assaporare le gioie della paternità: “Con Marie stiamo insieme dall’età di 19 anni. A 26 anni volevo già metter su famiglia, volevo essere padre prima dei 30 anni” e c’è quasi riuscito visto che ha compiuto 30 anni lo scorso novembre.

Invece mamma Marie, in una delle sue rare interviste, parlando della gravidanza ha dichiarato: “Sono fortunata, non ho avuto nausee , sono riuscita ad andare in vacanza. Tutti sono molto premurosi con me, al lavoro , come a casa “. E ha aggiunti: “Louis è molto coinvolto, è presente ad ogni mia visita”.

La felicità di Charlene di Monaco

Sicuramente anche Charlene sarà felicissima per il bebè appena nato. La Principessa adora i bimbi e sognava di avere una famiglia numerosa con Alberto, tanto che si era anche parlato di adozione.