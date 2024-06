Charlene di Monaco, look attillato e trasparente. Lei a disagio, Alberto non approva

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è apparsa come una visione in bianco alla cerimonia di chiusura del Monte-Carlo Television Festival, con un jumpsuit di Elie Saab che gioca con le trasparenze e lascia scoperte le spalle. Anche se, a un certo punto, sul palco la Principessa è sembrata a disagio e suo marito Alberto contrariato. Forse a causa del look fin troppo audace, per quanto magnifico.

Charlene di Monaco statuaria al Monte-Carlo Television Festival

Dopo la cerimonia della fiamma olimpica, cui, assieme a Charlene e Alberto di Monaco, hanno partecipato i gemelli Jacques e Gabriella e personaggi del mondo dello sport come Charles Leclerc, i Principi si sono cambianti e hanno presenziato alla cerimonia di chiusura della 63esima edizione del Monte-Carlo Television Festival. Come vuole la tradizione.

Charlene di Monaco è arrivata all’evento accompagnata da suo marito Alberto. Sul tappetto blu è statuaria e sicura di sé.

E non sono mancati i momenti di tenerezza quando la Principessa ha intrecciato il suo braccio attorno a quello del Principe, in un gesto di grande affetto.

Alberto e Charlene di Monaco sono stati i protagonisti della serata, insieme alle star della tv, e hanno consegnato sul palco i premi ai vincitori.

Charlene di Monaco in jumpsuit Elie Saab senza lingerie

Charlene, che solitamente a questo appuntamento annuale dà il meglio di sé in fatto di look, ha scelto un “vestito tutto di un pezzo”, il jumpsuit bianco e asimmetrico di Elie Saab.

Il modello a monospalla crea col drappeggio un effetto mantello sul retro, mentre sul davanti nasconde i pantaloni a zampa, facendo sembrare la tuta un abito. Sul corpetto i tagli vengono elegantemente chiusi da un tulle ricamato che realizza con le trasparenze un gioco di vedo e non vedo molto sensuale.

La Principessa indossa la tuta-jumpsuit senza lingerie e la stoffa molto aderente sulla pelle svela un po’ troppo. Il resto poi lo fanno i riflettori. Forse per questo quando Charlene è sul palco insieme a suo marito Alberto si è improvvisamente scurita in volto e anche il Principe ha perso il suo sorriso, mostrandosi per un attimo contrariato.

Ma ovviamente queste sono solo ipotesi, può essere che il cambiamento d’espressione era semplicemente dovuto a quanto stava accadendo sul palco.

In ogni caso, Charlene ha stregato tutti durante la cerimonia di chiusura grazie al suo look curato in ogni minimo dettaglio, dai gioielli preziosissimi, come il braccialetto tennis di diamanti, senza essere eccessivi, alla pettinatura a onda che le addolciva i tratti del viso.

Marie Ducruet incinta mostra il pancino

La Principessa e Alberto non sono stati gli unici membri della famiglia principesca a prendere parte all’evento. Infatti, erano presenti anche due dei figli di Stéphanie, Camille Gottlieb e Louis Ducruet con sua moglie. La coppia ha appena annunciato di aspettare il secondo figlio e Marie ha mostrato per la prima volta le forme arrotondate della gravidanza.