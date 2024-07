Charlene di Monaco statuaria, jumpsuit rosso e tenerezze con Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ad alta seduzione all’inaugurazione della mostra dedicata ai Giochi Olimpici. La Principessa si è presentata con un jumpsuit rosso scollato che esalta la sua figura statuaria. La tuta è firmata Elie Saab, diventato il suo marchio di tendenza degli ultimi mesi. Con lei Alberto di Monaco in gran forma. I due si sono scambiati tenerezze e si sono presentati mano nella mano.

Charlene di Monaco, nuovo stile ad alta seduzione

Charlene di Monaco ha dato una svolta al suo stile e alla sua immagine. Se prima si affidava al brand svizzero Akris, famoso per i suoi modelli essenziali, fin troppo austeri, dai colori neutri e minimal, adesso preferisce abiti più romantici, con dettagli seducenti come gli inserti di pizzo trasparente.

E per questo motivo ha affidato il suo guardaroba a un’altra maison, quella di Elie Saab che l’ha vestita al Monte-Carlo television Festival o alla serata parigina per le Olimpiadi. Che cosa hanno in comune questi look? Il fatto di essere jumpsuit, ossia abiti-tuta che sono perfetti per Charlene di Monaco, perché risaltano il suo fisico atletico e tonico.

Charlene di Monaco, jumpsuit rosso di Elie Saab

Charlene ha quindi optato per un altro jumpsuit di Elie Saab all’inaugurazione della mostra La flamme olympique au fil du temps. Si tratta di una tuta in cady con arricciature, sbracciata, con scollatura a V e decorazione in metallo dorato, sciancrata in vita e pantaloni morbidi e lunghi fino ai piedi tanto da nascondere le scarpe. Il costo? 2.600 euro.

La Principessa non ha bisogno di gioielli particolarmente vistosi per impreziosire il suo look, già lussuosissimo. Infatti, indossa solo un paio di orecchini in diamanti al loro e l’anello di fidanzamento.

Per quanto riguarda il make up, Charlene punta tutto sul rossetto rosso che le illumina il viso ed è perfetto col suo caschetto biondo che è decisamente la pettinatura per lei.

Charlene e Alberto di Monaco, mano nella mano

La Principessa ha accompagnato suo marito Alberto di Monaco alla mostra dove è stata esposta la medaglia d’oro nel canottaggio di John B. Kelly Sr, padre di Grace Kelly e quindi nonno del Principe che ha tenuto un discorso in cui ha esaltato i Giochi Olimpici. “Le torce che scoprirete, raccolte negli anni, sono il frutto della passione per lo sport, per le Olimpiadi e i suoi valori”. E ha sottolineato come il suo desiderio di voler “commemorare l’impegno olimpico che anima la sua famiglia da tre generazioni”.

Charlene è sempre stata accanto ad Alberto in ogni momento. I due si sono presentati mano nella mano e si sono scambiati tenerezze in pubblico, quasi abbracciandosi e scambiandosi sguardi di intesa che rivelano il grande amore che c’è tra loro, malgrado le malelingue insistano sui contrasti e le tensioni tra i due rispolverando vecchie storie su altri presunti figli illegittimi del Principe.

Tra l’altro lo sport è un punto di forza che unisce Charlene, ex nuotatrice professionista e Alberto. E questo è stato molto evidente all’inaugurazione della mostra che celebra a Montecarlo le Olimpiadi. I Principi qualche tempo fa avevano anche personalmente la torcia olimpica.