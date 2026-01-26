Charlene di Monaco, la foto dei 48 anni nasconde la pettinatura controversa

Charlene di Monaco ha compiuto 48 anni e il Palazzo l'ha celebrata con un nuovo ritratto dove i capelli lunghi, tanto criticati, sono stati nascosti

Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha festeggiato il suo 48esimo compleanno il 25 gennaio. Come consuetudine sia il Palazzo che la Fondazione che porta il suo nome hanno celebrato la Principessa pubblicato un suo ritratto ed entrambi hanno evitato foto con la sua nuova pettinatura che ha suscitato non poche perplessità.

Charlene di Monaco compie 48 anni

Charlene di Monaco ha spento 48 candeline, è nata infatti il 25 gennaio 1977. A un mese e mezzo dal compleanno dei suoi gemelli, Jacques e Gabriella, alla Rocca si festeggia nuovamente.

Sul profilo Instagram del Palazzo è stato pubblicato uno scatto ufficiale della Principessa, accompagnato dagli auguri di buon compleanno. La foto inedita è stata realizzata da Axel Bastello lo scorso maggio in occasione dell’E-prix di Monaco.

Charlene è incantevole con il suo look bianco ed etereo firmato Elie Saab. La moglie di Alberto è ritratta di profilo, con uno sguardo sognante e un dolce sorriso. I capelli sono raccolti in un piccolo chignon intrecciato e lasciano ben visibile l’orecchino con grande diamante.

Ma è stata la Fondazione Principessa Charlene ad anticipare gli auguri social, battendo sul tempo la Rocca. L’associazione benefica ha pubblicato un ritratto di Charlene, vestita di rosa confetto con un grazioso cappellino coordinato, e lo ha accompagnato con un messaggio di auguri che ne elogia l’impegno sociale: “La Fondazione Principessa Charlene di Monaco augura un felice compleanno a Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene, sua presidente! Grazie alla sua visione e al suo impegno, la Fondazione continua ad avere un impatto duraturo, dedicandosi a salvare vite umane, a dare potere ai bambini e a ispirare la prossima generazione”.

Charlene di Monaco e la nuova pettinatura controversa

Sia il Palazzo che la Fondazione hanno deciso di condividere delle foto di qualche tempo fa della moglie di Alberto, evitando di pubblicare immagini con la nuova pettinatura non molto apprezzata.

Charlene infatti ha partecipato qualche giorno fa all’inaugurazione dello spazio per bambini Little Wonder, creato da Marie Ducruet e Élise Rouillard, dove si è presentata coi capelli lunghissimi per lei. Infatti, la Principessa è famosa per i suoi tagli corti, a volte esagerati come quando se li rasò, lasciando solo un ciuffo, poco prima della malattia.

IPA

Nessuno però si era accorto che negli ultimi mesi Charlene ha deciso di far crescere la chioma. In effetti, nelle apparizioni pubbliche più recenti li aveva sempre portati raccolti, svelando la nuova lunghezza solo settimana scorsa quando si è mostrata coi capelli sciolti che le arrivavano alle spalle.

La pettinatura ultra liscia che le incorniciava il viso non è piaciuta a tutti. Alcuni l’hanno considerata banale, rispetta ai tagli che di solito sfoggia Charlene. Un taglio dunque che a detta dei più non la valorizza, anzi al contrario ne appiattisce l’immagine.