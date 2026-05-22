Palinsesti Rai, chiude Il paradiso delle signore. Torna Alessandro Greco, spazio ai Mondiali 2026

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Ansa Palinsesti Rai estate 2026, Alessandro Greco

L’aria d’estate inizia a farsi sentire e, puntuale come ogni anno, la televisione pubblica si prepara a cambiare volto. I palinsesti Rai per la stagione calda del 2026 sembrano non far rimpiangere la programmazione invernale, con grandi ritorni e la collaudata macchina dell’infotainment insieme all’adrenalina dei grandi eventi sportivi. Per i telespettatori si prospetta un trimestre ricco di novità, dove l’informazione e l’intrattenimento leggero si adatteranno al ritmo delle vacanze e delle calde giornate estive.

Il primo, grande scossone riguarda il pomeriggio di Rai1. Come da tradizione, si prepara a chiudere i battenti Il paradiso delle signore. La fortunatissima soap opera nostrana, che incolla allo schermo milioni di fedelissimi ogni giorno con i suoi intrighi e le sue atmosfere rétro, saluta il suo pubblico per la consueta pausa estiva. Le vicende del grande magazzino milanese lasciano temporaneamente spazio a nuove dinamiche di palinsesto, ma i fan possono stare tranquilli: lo stop serve a ricaricare le batterie e a girare le nuove, attesissime puntate che terranno banco a partire dal prossimo autunno. Per il momento, è atteso un remix de La Volta Buona che invece prosegue con la diretta fino a fine giugno.

Palinsesti Rai, torna Estate in Diretta

A raccogliere il testimone de La Vita in Diretta di Alberto Matano, per garantire continuità e un filo diretto costante con il pubblico a casa, ci pensa il ritorno più atteso del pomeriggio Estate in Diretta. Il contenitore pomeridiano si conferma la colonna portante della programmazione calda della Rete ammiraglia, quest’anno guidato da Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio. Si attende inoltre la chiusura di Affari Tuoi per il 27 giugno.

Se il pomeriggio ritrova le sue certezze, la mattina di Rai1 riabbraccia un volto straordinariamente amato. Per l’estate 2026 si accendono infatti i riflettori su Unomattina Estate, che quest’anno vede il grande ritorno al timone di Alessandro Greco. Il conduttore avrà il compito di svegliare gli italiani con la sua solita ed elegante leggerezza. Il programma terrà compagnia ai telespettatori nei mesi più caldi con il suo salotto accogliente, ideale per chi resta a casa o per chi vuole iniziare la giornata informandosi col sorriso prima di andare in spiaggia.

Un’estate nel segno dello sport: arrivano i Mondiali 2026

Il vero piatto forte del palinsesto estivo della Rai sarà però l’appuntamento calcistico più importante del quadriennio. Da metà giugno, i programmi tradizionali dovranno parzialmente rimodulare i propri spazi per fare largo ai Mondiali di Calcio 2026. L’evento, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà il grande protagonista delle serate (e delle notti) della televisione di Stato. Le partite oltreoceano richiederanno uno sforzo organizzativo notevole, con dirette in prima serata e in seconda serata che stravolgeranno la normale programmazione per regalare agli appassionati ogni singola emozione del torneo.

La Rai ha messo in campo una copertura totale per garantire la trasmissione dei match chiave e approfondimenti quotidiani. Lo sport diventerà così il filo conduttore dell’estate televisiva, malgrado la triste e mancata qualificazione dell’Italia. Tra l’addio temporaneo alla finzione de Il paradiso delle signore, la rinnovata freschezza di Estate in Diretta, il calore di Alessandro Greco e le grandi notti mondiali, la proposta Rai per i prossimi mesi appare solida, variegata e prontissima a rispondere ai desideri di un pubblico che, anche d’estate, cerca qualità, informazione e buona compagnia.