Il Jazz at Lincoln Center di New York si è trasformato ancora in una passerella d'eccezione, per il Time 100 Gala 2026: secondo Dakota Johnson e Hailey Bieber il grigio è il nuovo nero

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Dakota Johnson, Hailey Bieber

Tra le cento persone più influenti del mondo, a New York, c’erano anche Dakota Johnson e Hailey Bieber: benché il Time 100 Gala non sia prettamente una festa glamour, ma piuttosto un incontro tra leader globali, icone della cultura pop, scienziati e attivisti che hanno avuto un impatto significativo sulla società durante l’anno corrente, lo stile ha avuto ancora una volta una grossa fetta d’attenzione.

Nell’edizione di quest’anno, la ventesima, l’eleganza non è stata una questione di colori accesi, ma di sfumature sofisticate: sono state proprio le due trendsetter a riscrivere le regole del red carpet, eleggendo il grigio a protagonista assoluto della serata. Vediamone i look nel dettaglio.

Dakota Johnson, una visione eterea in grigio perla (con tanto di mantello prezioso)

Come da consolidata tradizione, anche quest’anno il Jazz at Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella d’eccezione per il Time 100 Gala 2026: stavolta gli occhi erano tutti per Dakota Johnson e Hailey Bieber, che abbiamo visto declinare il grigio in modi diametralmente opposti sul red carpet, impartendo una preziosa lezione di stile a tutti noi. Nessuno escluso.

Per l’occasione l’attrice ha scelto di confermare il suo sodalizio estetico con il leggendario Alessandro Michele, sfoggiando con una classe senza pari una creazione Valentino compresa nella collezione Fall/Winter 2026: era quasi una visione eterea in quell’abito a colonna color perla, dalla silhouette drappeggiata nei punti giusti, con scollo squadrato e spalline tanto sottili da notarsi appena, dove il maestoso mantello coordinato si prendeva tutta la scena.

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Come se non bastasse il capo era impreziosito da un collare di piume preziose, con i cristalli che incorniciavano e illuminavano il suo bel volto. Un equilibrio perfetto, insomma, tra l’aura inarrivabile della diva della vecchia Hollywood e l’estetica massimalista a contraddistinguere la nuova era della maison d’alta moda romana.

Il grigio “glassato” e sensuale di Hailey Bieber in un naked dress con strascico

Proprio dall’altro lato del tappeto rosso, Hailey Bieber offriva la propria interpretazione delle “50 sfumature di grigio” della primavera 2026: se nel beauty look la fondatrice di Rhode ha mantenuto fede alla propria celebre clean girl aesthetic, portando il concetto di luminosità a un livello decisamente successivo, per la sua tenuta da gran sera ha optato per un custom made firmato Calvin Klein che pareva un’ode al panorama moda anni Novanta.

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Possiamo vederla in foto fasciata nel suo sofisticato naked dress in pizzo argenteo, strategicamente giocato sulle trasparenze e i riflessi metallici, aderente al corpo come una seconda pelle fino a culminare in un mini strascico. Anche nel suo caso le spalline erano sottilissime, tanto da restituire a primo impatto l’idea di una struttura a corsetto appena accennata. È così che la modella ha voluto dimostrare come questa tonalità spesso sottovalutata possa rivelarsi persino incredibilmente sensuale, se abbinata alla texture giusta.

Se una ha puntato sul volume e sulla teatralità, l’altra ha preferito la sottrazione e la luce. Due interpretazioni diverse, insomma, che portano alla stessa conclusione. E allora adesso lo chiediamo a te: il grigio è davvero il nuovo nero? E qual è la sua declinazione vincente?