Chi è Alessandro Michele e per quali firme ha lavorato

Fonte: Getty Images Alessandro Michele

Alessandro Michele è il direttore artistico di Valentino. Il nuovo ruolo dello stilista è stato annunciato il 28 marzo 2024, dopo aver abbondonato la stessa posizione nel 2015, ricoperta presso Gucci. L’artista è uno dei creativi, nel campo della moda, più apprezzati al mondo e ha espresso profonda gioia per il ruolo che gli è stato offerto dalla prestigiosa casa di moda italiana. La sua carriera nel fashion è costellata di successi, ottenuti grazie al suo talento e al duro lavoro. Scopriamo di più su di lui e sulla sua sorprendente vita.

Alessandro Michele, chi è il nuovo direttore artistico di Valentino

Alessandro Michele, direttore artistico di Valentino, ha avuto una carriera brillante nel mondo della moda. Nato il 25 novembre del 1972 a Roma, lo stilista ha cominciato la sua formazione in un altro campo, sempre creativo. Suo padre era un tecnico di Alitalia, mentre la mamma ha lasciato il suo lavoro nel mondo del cinema per occuparsi della famiglia. Alessandro Michele ha deciso di intraprendere il percorso formativo per diventare scenografo all’Accademia di costume e moda di Roma ma non ha finito i suoi studi e ha deciso di lavorare per Les Copains.

In seguito, nel corso degli anni ’90, Alessandro Michele è diventato una firma di Fendi, dove si è formato con talenti come Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi. Quest’esperienza l’ha fatto notare da un altro nome importante del fashion come Tom Ford, allora direttore artistico di Gucci. L’esperienza lavorativa dello stilista nella maison toscana inizia nel 2002 a Londra. Qui, grazie al suo innato talento, Alessandro Michele fa una scalata di carriera. In prima battuta, lo stilista si è occupato degli accessori, poi è diventato senior designer e, in seguito, associate director.

Nel 2015 Alessandro Michele è stato nominato direttore creativo di Gucci, dopo l’improvviso addio di Frida Giannini. Lo stilista si è trovato nella situazione di dover creare una collezione per la prestigiosa maison di moda in una sola settimana. Quelle creazioni, però, sono state un successo e l’artista dal 2015 al 2022 ha fatto notare il suo grande talento alla guida creativa di Gucci. Nel 2017 lo stilista è stato inserito nella lista dei 100 most influential People dal Time e in questi anni Alessandro Michele si è occupato di diverse mostre in giro per il mondo, come The Artist is Present a Shanghai. Durante la sua guida creativa, viene lanciata anche la prima linea di gioielli del brand, Gucci Beauty. Nel 2022, però, Alessandro Michele ha annunciato il suo addio alla casa di moda e dopo circa un anno di pausa, lo stilista è stato nominato direttore creativo di Valentino.

La vita privata di Alessandro Michele

Alessandro Michele ha ottenuto grandi successi nel campo lavorativo ma, anche a livello personale, la vita del nuovo direttore artistico di Valentino va a gonfie vele. Lo stilista, infatti, è legato da molto tempo a un professore dell’Università Sapienza di Roma, che esercita anche la professione di regista. Si tratta di Giovanni Attilli. Scorrendo il profilo Instagram di Alessandro Michele si notano degli scatti con amici come Harry Styles e Dakota Johnson.