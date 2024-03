Fonte: Getty Images Alessandro Michele: gli abiti iconici da direttore creativo di Gucci

Un annuncio sensazionale è stato reso noto nel pomeriggio del 28 marzo 2024. La maison Valentino ha scelto il suo nuovo direttore creativo e la preferenza è caduta su Alessandro Michele, volto amatissimo della moda internazionale. L’artista, infatti, si era già fatto apprezzare molto, grazie al suo incarico presso Gucci, di cui era diventato direttore creativo nel 2015. Adesso una nuova sfida attende Alessandro Michele che ha deciso di esprimere, con un lungo post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale, la soddisfazione per questo prestigiosissimo incarico.

Maison Valentino, Alessandro Michele direttore creativo

Da qualche giorno il mondo della moda attendeva un annuncio davvero importante, che è arrivato nel pomeriggio del 28 marzo 2024. La maison Valentino ha scelto, infatti, il nuovo direttore creativo, dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli, che ha ricoperto quest’importante ruolo per sei anni. A sostituirlo il talento della moda, arriverà un creativo di pari bravura, si tratta di Alessandro Michele. Dopo soli sei giorni da quando l’ex direttore creativo di Valentino è uscito di scena, viene confermata, quindi, l’indiscrezione che più girava nell’ambiente della moda internazionale. Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo della famosa maison di moda italiana.

L’artista comincerà a lavorare per la casa di moda già il prossimo 2 aprile, subito dopo, quindi, le vacanze di Pasqua, ma i suoi sostenitori potranno vedere le sue prime creazioni per Valentino solo nell’ottobre 2024. L’occasione sarà quella della fashion week parigina, lì Alessandro Michele presenterà la sua collezione primavera/estate femminile per la prestigiosa casa di moda italiana.

Il nuovo direttore creativo di Valentino si è fatto già molto apprezzare in passato, quando ha preso il timone creativo di Gucci, dal 2015 al 2022, facendone alzare di molto il fatturato e portandovi la sua idea creativa di moda, senza genere e finemente decorata.

Alessandro Michele, le dichiarazioni dopo l’annuncio

La maison Valentino ha reso noto di aver scelto Alessandro Michele come nuovo direttore artistico. Il creativo ha rilanciato la notizia sul suo account Instagram ufficiale, esprimendo tutta la sua soddisfazione per questo nomina: “È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola bellezza in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”.

Il nuovo direttore artistico ha volto il suo pensiero ai mitici fondatori della casa di moda: “Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa”.

Alessandro Michele ha ringraziato Rachid Mohamed Rachid per averlo scelto e Jacopo Venturini per il fatto che torneranno a lavorare fianco a fianco. Infine, l’artista ha provato a spiegare a parole la gioia irrefrenabile che sente in questo momento così importante: “Oggi cerco le parole più adatte per dire la gioia, per renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è però cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola. Che basti quindi il mio inchino a braccia spalancate per celebrare, in questo inizio di primavera, la vita che si rigenera e la promessa di nuove fioriture”.