Fiorello a Viva Rai2!, irrompe Francesca Fagnani. Con polemica

Fiorello torna in tv con "Viva Rai2!! oggi 3 aprile: "Salvini rompe con Putin. Non sapeva fosse russo, pensava fosse veneto". Ospite Francesca Fagnani

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello è di nuovo tornato in tv con Viva Rai2!. E nella puntata di oggi, 3 aprile, ospita in video chiamata niente meno che Francesca Fagnani che ha iniziato la nuova stagione del sua trasmissione, Belve, e già le prime interviste fanno discutere, in particolare quella di Salvini, subito commentata dal nostro showman.

Fiorello, a Viva Rai 2! c’è Francesca Fagnani

Dopo la pausa obbligata di Pasqua (con qualche polemica), è tornato Viva Rai2!: Fiorello, Biggio e Casciari hanno dato il buongiorno a tutta Italia a suon di musica, notizie del giorno ma soprattutto buonumore dopo la breve pausa forzata di Pasqua.

Nel glass del Foro Italico si commenta la chiusura di Salvini a Putin. “Sapete qual è stata la scusa?”, chiede Fiorello. “Non sapeva fosse russo, con quel cognome pensava fosse veneto!”. Ospite di oggi, in collegamento in videochiamata, è stata Francesca Fagnani. Parlando di Salvini, Fiorello si è rivolto proprio alla conduttrice di ‘Belve’: “È stato da te e ha espresso dubbi su Vannaci, teso la mano a Bossi, rinnegato Putin, mandato segnali di pace alla Meloni… che gli hai dato da bere? È un uomo nuovo!”.

In Italia stanno arrivando i giorni più caldi per l’anticiclone africano. “Ora c’è la dengue, l’influenza delle zanzare tigre – dice Fiorello -. Occhio, si riconoscono perché sono talmente grosse che hanno la targa. Non pungono ma fanno trasfusioni”, ironizza. “Tra l’altro quando Vannacci ha sentito ‘anticiclone africano’ ha precisato che ha molti amici anticicloni”.

Lo showman si è soffermato anche sulla politica estera e ha ironizzato sul recente colloquio tra Xi Jinping e Biden: “Abbiamo la trascrizione del dialogo tra i due. ‘A7’, risposta di Biden ‘acqua’, ‘C8’, ‘colpito’, ‘F5’, ‘colpito e affondato’. Dice Biden ‘potete tenere Taiwan'”. Chiusura di puntata invece così: “In Giappone tra 500 anni tutti avranno lo stesso cognome, si chiameranno tutti ‘Sato-san’ – dice Fiorello -. Questo potrebbe anche accadere in Italia, se Gigi D’Alessio dovesse continuare a fare figli”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

A Viva Rai 2!: “Fiorello sei il Re Mida dello show”

Ma nella puntata di oggi, mercoledì 3 aprile, la Fagnani non è l’unica ospite e per fortuna, visto che qualcuno si è risentito sui social: “Ma la puntata di oggi cos è? uno speciale sulla Fagiani?” . Arriva quindi lo stilista Diego Zarelli. “Ciao belli de casa 🕶️👋🏻 Diego Zarelli é tornato con una moda “pe l’omo e la donna del futuro” ✈️”. Naturalmente non poteva esimersi dal commentare la nomina di Alessandro Michele a direttore creativo di Valentino. “Ma poi qual è il nome e il cognome?” e “Michele non ha nemmeno la k…”.

Il pubblico di Viva Rai 2!, ormai in astinenza da parecchi giorni, è entusiasta di aver ritrovato Fiorello e la sua ciurma e così commentano sul profilo Instagram della trasmissione: “Sei il Re Mida dello show. Grande Fiorello“. “💖💖 Davvero bello questo momento!”