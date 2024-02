Fiorello, svolta politica a Viva Rai2!, la ragazza italiana con Putin

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Puntata all’insegna della politica quella di Viva Rai2! del 21 febbraio. Fiorello con la sua solita ironia tratta di argomenti di strettissima attualità, dalla ragazza italiana che parla con Putin a Fleximan e per finire ospita la mucca Ercolina.

Viva Rai2!, la super ospite è la mucca Ercolina

Viva Rai2! suona la sveglia nelle case degli italiani anche in questo mercoledì. Un buongiorno speciale quello di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda del mattin show, che oggi ha accolto anche la protesta degli agricoltori, arrivati al Foro Italico con tanti prodotti della terra e la mucca Ercolina al seguito.

Fiorello e la ragazza italiana che ha stregato Putin

Dopo l’appello al Volo e dopo aver parlato del caso Fedez-Codacons, mercoledì 21 febbraio si parte subito dai temi di attualità e Fiorello dice la sua sul siparietto tra Vladimir Putin e una ragazza italiana nel corso di un forum a Mosca: “La ragazza è italianissima, si chiama Svetlana Sokolov”, ironizza subito. “Putin ha detto ‘sono contrario alle armi atomiche nello spazio’…ma sulla Terra sì!!. Ma che brava persona, complimenti!”. E sui rapporti tra la Lega e i russi, aggiunge: “Il loro slogan adesso è cambiato: da ‘Ce l’ho duro’ a ‘Ce l’ho rublo’!”.

Ma non finisce qui: “Putin ha regalato a Kim Jong-un una limousine russa, in barba alle sanzioni. Una macchina stupenda, con missili intercontinentali di serie – scherza lo showman.

A proposito di Lega, si parla anche di Salvini che avrebbe detto ‘no agli autovelox su strade urbane sotto i 50 km/h’. Ma a colpire Fiorello è una notizia immediatamente successiva riguardo Fleximan, che colpisce di nuovo nel Milanese: “Uno pensa, vuoi vedere che Fleximan è Salvini? Invece no, lui ha un alibi. Era al corso di russo…”. Nel Nord Italia tiene banco ancora il tema inquinamento: “Gli esperti dicono che c’è un alto rischio di infertilità. Adesso possono circolare solo gli spermatozoi Euro 6”, ironizza Fiorello.

In Grecia, infine, si è scatenata una polemica su Alessandro Magno e sul suo bacio gay in una recente serie tv: “La destra greca è in rivolta. Adesso faranno riscrivere la serie al generale Vannacci”, conclude lo showman.

Morgan, l’appello dei fan su Bugo

Intanto, all’alba a Viva Rai2! già si balla e su Instagram fioccano le richieste dei fan. Tra questa ce ne è una singolarissima per Fiorello che dice: “Fate leggere a Fiorello la notizia che Morgan ha chiesto scusa a Bugo e gli chiesto di tornare sul palco insieme” e insiste: “Parlate un po’ di Bugo e Morgan“. Ma l’offerta del giorno è il tuffo in piscina di Biggio che è piaciuto tantissimo: “Spettacolare Tuffo di Biggiooooo 😍😍👏👏❤️”.