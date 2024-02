Fiorello a Viva Rai2!, paura per Il Volo: “Non scioglietevi”

Fiorello a "Viva Rai2!" è preoccupato per Il Volo dopo il litigio in diretta e lancia un appello al trio perché non si sciolga

Fiorello inizia la settimana con la puntata del 19 febbraio di Viva Rai2! lanciando un appello al Volo. Dopo il litigio in diretta, lo showman teme che si sciolgano e questo non potrebbe sopportarlo.

Fiorello e l’appello al Volo

Su Viva Rai2! si inizia il lunedì all’insegna del buonumore. Fiorello, Biggio e Casciari hanno suonato la sveglia in questo lunedì con musica, balli e le consuete notizie del giorno.

Fiorello ha voluto aprire la puntata con un omaggio a Simona Quadarella, medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto a Doha negli 800 metri stile libero. Dopo aver mostrato a tutti la grande rimonta della campionessa nei metri finali della gara, a schermo è comparso anche un videomessaggio della nuotatrice che ha salutato il programma. Lo showman ha replicato: “Grande Simona, ti aspettiamo qui per un ‘ballo del qua qua’!”.

Si passa quindi alla musica e dopo i Ricchi e Poveri, ospiti della puntata di venerdì 16 febbraio, si parla di una recente notizia che riguarda Il Volo, che si è reso protagonista di un litigio in diretta: “Faccio un appello al Volo – ha detto Fiorello -. Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary… pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’ – ironizza -. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!”.

Chi mette a rischio il mondo: la scoperta a Viva Rai2!

Chiosa quindi su una notizia di Libero, che parla di eco-fanatici che stanno mettendo a rischio la Terra. Ogni bimbo, secondo uno studio, crea infatti ‘500 tonnellate di carbonio’ e ‘farne più di due è egoismo’.

“Volete sapere chi sta rovinando il mondo? Vi faccio vedere le loro foto segnaletiche: Gigi D’Alessio e Mario Biondi!”, ironizza Fiorello. “Uno ne ha 6, l’altro ne ha 11: sono la rovina del pianeta. Poi quelli di D’Alessio valgono anche di più, visto che si sono già moltiplicati. In quella famiglia i nipoti sono più vecchi dei nonni, sono state ribaltate tutte le regole delle parentele”.

Fonte: Ufficio stampa Viva Rai2!

Fiorello e Fiorella a Viva Rai2!

Grande poesia ed eleganza a Viva Rai2! con la presenza di Fiorella Mannoia. Fiorello e Fiorella formano una grande coppia che piace moltissimo ai fan dello show. Su Instagram arrivano i complimenti per questo duo inedito. “Fantastici !!! Fiorella e bravissima e simpaticissima 😍👏👏👏❤️❤️”. “Bellissimiiiiiii Fiorello e Fiorella meravigliosi!!!!!👏👏👏👏😍😍😍😍😍”