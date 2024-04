Can Yaman si è divertito a provocare la collega di set Francesca Chillemi. Vorrebbe una donna come lei, ma così belle non ce ne sono

La seconda stagione di Viola come il mare ha portato Francesca Chillemi nello studio di Verissimo. Era prevista una doppia presenza, stando all’annuncio del programma, con ospite anche Can Yaman, ma l’attore turco è apparso in seguito soltanto in videocollegamento.

Il passato di Francesca Chillemi

L’intervista nel salotto di Silvia Toffanin ha inizio guardando al passato della protagonista di Viola come il mare 2. Francesca Chillemi ha già festeggiato ben 20 anni di carriera, avendo iniziato a lavorare quando era ancora giovanissima.

Il trionfo a Miss Italia è avvenuto infatti quando non aveva ancora terminato il suo ultimo anno delle superiori. Un sogno a occhi aperti, che ha richiesto però anche molti sacrifici. Voleva rendersi indipendente in fretta e seguire questa strada. Ha dunque ben accettato alcune rinunce necessarie. Basti pensare che ha sostenuto l’esame di maturità a distanza, mentre tutti i suoi compagni si era già diplomati e avevano vissuto un’esperienza di fine anno più canonica, di certo.

Non ha rimpianti e oggi è serena e felice. Il merito va soprattutto alla figlia Rania, che ha avuto dal compagno Stefano Rosso: “Mia figlia mi ha riempita e con lei scopro ogni giorno cose nuove su di me. Mi aiuta a tornare a contatto con la parte di me bambina. Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso, apprezzando ciò che prima ignoravo”.

Il rapporto con Can Yaman

Inutile dire che di Francesca Chillemi e Can Yaman si è parlato tantissimo nel corso degli ultimi anni. Le riprese della prima stagione di Viola come il mare hanno acceso il gossip intorno alla coppia di attori.

Di recente Alessandro Rosica si era così espresso su di loro: “Da amici speciale a semplici colleghi. Incontri segreti, litigate e infine semplici colleghi. Alla fine il marito di Francesca l’ha perdonata”. Alla luce di tutto ciò, il fatto che lui abbia preso parte ad Amici e lei a Verissimo, separati, ha insospettito un po’ il pubblico.

Alla fine l’attore è apparso in videocollegamento, divertendosi come al solito a provocare la compagna di set. Parlando della vita durante le riprese, lui l’ha definita complessa come Viola. Parlando di sé, invece, si è descritto come introverso e misterioso come Francesco.

“Quando siamo calati nei personaggi, andiamo ancora più d’accordo”. Si è poi divertito a svelare che lei spesso è impegnata al cellulare. Dopo la difesa dell’attrice, che col sorriso gli ha dato del bugiardo, per poi spiegare d’essere spesso in contatto con sua figlia, Yaman ha risposto: “Nella terza stagione faccio anch’io un figlio, così siamo pari. Appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca, faccio un figlio. È difficile, troppo difficile trovare una simile a lei. Da quando ha iniziato a lavorare con me, è diventata più bella con ogni stagione passata”.

C’è dunque tutto il materiale per tenere in vita ancora per un po’ le voci rosa sul loro rapporto. Tutto ciò, però, sembra ai più maliziosi nient’altro che una strategia per il lancio della seconda stagione, da maggio su Canale 5 e già disponibile su Mediaset Infinity.